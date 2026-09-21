La embajada argentina en España interviene en el caso de cancelación a Harwicz y pide un desagravio de la Universidad de Granada

La “desinvitación” de Ariana Harwicz del Festival Cultur-ALH auspiciado por la Universidad de Granada (UGR), que desde el viernes se convirtió en polémica, puede pasar a ser un conflicto diplomático con España. En una carta dirigida al rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, el embajador argentino en ese país, Wenceslao Bunge Saravia, expresó su preocupación por la “exclusión de la destacada escritora y ciudadana argentina” del festival, que comenzó hoy, por petición de la Red Universitaria de Palestina. “Sería oportuno que se arbitren los mecanismos necesarios que desagravien a la autora argentina y se restablezcan las garantías de no discriminación”, puntualiza Bunge Saravia.

Compartimos carta que el Emb. Bunge remitió a @CanalUGR manifestando el repudio por la exclusión arbitraria de la escritora argentina @ArianaHar del Festival CULTUR-ALH



La pluralidad de ideas y la libertad de expresión deben ser la base de los debates académicos y culturales. pic.twitter.com/nYuj4BHOeQ — Argentina en España (@ARGenesp) September 21, 2026

Harwicz iba a presentarse el 26 en la charla “Oponerse al mundo” en la Plaza de las Pasiegas, en Granada. Pero días atrás, las directoras del festival, Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona, le informaron que la actividad había sido dada de baja para “preservar su integridad”. La decisión fue interpretada como un acto de discriminación antisemita.

“Esta situación resulta de suma preocupación en el marco de una universidad pública, donde debe primar la pluralidad de ideas, la libertad de expresión y el debate, principios esenciales de toda sociedad democrática y particularmente relevantes en el ámbito universitario y cultural –sostiene el embajador argentino en España–. La posibilidad de expresar y confrontar libremente distintas posiciones y perspectivas constituye precisamente una de las funciones de los espacios académicos y culturales. La exclusión de una escritora de una actividad –a la que había sido especialmente invitada por la organización y que estaba anunciada en el programa oficial del Festival– por razón de sus posiciones públicas constituye un antecedente de especial gravedad que no puede naturalizarse”.

Bunge Saravia indica que se ha tomado nota del comunicado de la UGR, donde la institución se desliga de la responsabilidad de la exclusión de Harwicz; sin embargo, sostiene que “sería oportuno que se arbitren los mecanismos necesarios que desagravien a la autora argentina y se restablezcan las garantías de no discriminación”.

Hoy se supo, además, que el pedido de los activistas universitarios propalestinos había contado con el respaldo de escritoras invitadas al evento, entre ellas, la argentina Rita Segato, la mexicana Brenda Navarro, la chilena Lina Meruane, la peruana Gabriela Wiener, la española Sabrina Urraca y la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, con la poeta queer no binaria español Angelo Néstore, publicaron un comunicado en redes sociales donde justifican la “desinvitación” por las declaraciones de Harwicz sobre el conflicto entre israelíes y palestinos en Gaza. Las firmantes citan dichos de la autora de La débil mental a la prensa, acusándola de negar el “genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra los palestinos” y avalar el “exterminio”; le atribuyen, por último, una “problemática posición”. Trascendió que habrían informado a las programadoras que podrían bajarse del festival si se presentaba Harwicz.

El comunicado recibió apoyos y rechazos de escritores y periodistas de la Argentina, países de América Latina y España. Consultada por LA NACION, Harwicz desmintió que hubiera hecho cualquier tipo de apología o hubiera avalado exterminio alguno. El caso está tomando el sesgo descontrolado de una novela de la autora. En Francia, país donde reside, el uso de la bandera y otros símbolos relacionados con Palestina es considerado un delito de orden público.

Circula esto en otras redes. Nada más por decir. pic.twitter.com/PldW8p7sLy — Brenda Navarro (@despixeleada) September 21, 2026

LA NACION corroboró que autoridades de la embajada argentina en España y del rectorado de la UGR se comunicaron con Harwicz. Se espera que en las próximas horas el Ayuntamiento de Granada emita un comunicado de repudio a la exclusión de la escritora argentina.