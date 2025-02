Gabriela Wiener ganó el Premio Ciutat de Barcelona: “Qué lindo que me quieran en la Argentina; en Perú es como si no hubiera pasado”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció ayer los nombres de los ganadores de la 75° edición de los Premios Ciutat de Barcelona, otorgados por el Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto de Cultura de esa ciudad española, en reconocimiento de la excelencia en la creación artística y cultural vinculada a la ciudad. La escritora y periodista peruana residente en España Gabriela Wiener (Lima, 1975) ganó en la categoría de literatura en lengua castellana por Atusparia (Random House, $ 24.999). La novela, que llegó semanas atrás a las librerías argentinas, posee “gran ambición literaria y originalidad en la prosa” y brinda “una reflexión incisiva sobre el pasado político reciente de Perú”, según destacó el jurado integrado por los españoles Isabel Sucunza, Anna Caballé, Álvaro Colomer y Javier Velaza y el ecuatoriano Diego Falconí. Recibirá 9500 euros, un diploma y un objeto conmemorativo. En 2024, la ganadora había sido la argentina Gabriela Cabezón Cámara, con Las niñas del naranjel (también de Random House).

“Qué lindo que me quieran en la Argentina -dice la autora en diálogo con LA NACION-. En Perú es como si no hubiera pasado”. Wiener vivió en Barcelona entre 2003 y 2011. “Estoy muy feliz de recibir el premio de la ciudad a la que migré hace veinte años -agrega-. En Barcelona me hice escritora. Mis primeros libros tienen sus escenarios. Para mí es muy importante que premien Atusparia, una novela que dentro de su picaresca denuncia la dictadura actual de Dina Boluarte y que, quizás por eso mismo, no ha sido tratada con la misma atención en mi propio país”.

Portada de "Atusparia", novela de Gabriela Wiener

Atusparia es el alias de una política de extrema izquierda, prisionera en una cárcel de alta seguridad en la selva amazónica, que eligió el nombre del líder de la resistencia indígena peruana del siglo XIX [Pedro Pablo Atusparia Ángeles] y también el de un colegio comunista donde se formó. En las páginas de la novela, reflexiona así: “Nos pasamos la vida luchando contra algo. No algo que quiere ganarnos, sino algo que quiere arrasarnos”.

Para la escritora, que actualmente reside en Madrid, Perú y la Argentina comparten “regímenes fascistas y racistas”. “Siento esa solidaridad entre nuestros pueblos -señala-. Es racista lo que está haciendo el gobierno de Milei, queriendo culpar de haber incendiado la Patagonia a los mapuches, precisamente a quienes cuidan ancestralmente estos territorios de los saqueadores negacionistas del cambio climático como estos señores. Van con todo y hay que articular”.

Wiener es una autora muy elogiada por sus colegas argentinas. “Qué emoción que en la Argentina quieran hacer una nota sobre este premio a Atusparia. Que yo haya visto no ha salido nada en la prensa peruana, normal, allí funciona la prensa oligopólica de El Comercio a quien muchos hemos señalado por su papel nefasto en la vida política, económica y social del Perú. Y nuestra disidencia no la perdonan”, observa.

En 2018 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo de Perú por su trabajo de investigación periodística sobre violencia de género. Y en 2024, la traducción al inglés de su novela Huaco retrato fue finalista del Premio Booker Internacional y del PEN America.

“Siempre ha existido interés en España por la literatura latinoamericana; bastante más que en el sentido contrario -responde-. Lo que sí está cambiando es esa visión sesgada, herencia de la época del boom, y se está prestando más atención a autores más diversos. Un ejemplo es la colección de autoras queer y marrones que estamos empezando en Yegua de Troya, un sello de una multinacional como Penguin en España”. Se publicarán libros de autoras argentinas como Luciana De Mello y Tamara Grosso, la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro, las mexicanas Cynthia Híjar y Lucía Calderas, y la chilena Pino Luna.

El Premio Ciutat de Barcelona de literatura en lengua catalana lo obtuvo Marxarons. Viatge pels cims i les valls del llenguatge (L’Avenç), de Cristina Masanés. El jurado formado por Víctor García Tur, Mohamad Bitari, Marina Espasa, Alba Sabaté y Jaume Subirana destacó “la sutil fusión de géneros literarios en una obra que combina narrativa, memorialismo y ensayo para homenajear el lenguaje como vínculo familiar”. En la categoría de traducción en lengua catalana, ganó Xavier Pàmies por su versión de Middlemarch, clásico de la escritora británica George Eliot. El jurado integrado por Susanna Rafart, Marc Donat, Xènia Dyakonova, Valèria Gaillard y Marta Pera reconoció “la maestría con la que hace brillar esta obra clásica, combinando oficio y gracia para mantener su humor y profundidad”. El jurado concedió una mención especial a Pau Sabaté por la traducción de Poemes de resistència, del griego Iannis Ritsos.

Finalmente, el Premio Agustí Duran i Sanpere de ensayo, humanidades e historia de Barcelona lo ganó Un cor furtiu. Vida de Josep Pla (Destino), de Xavier Pla. El jurado compuesto por Andrea Soto Calderón, Mireia Capdevila, Jaume Claret, Laura Llevadot y Jorge Luis Marzo valoró “la exhaustiva y documentada investigación sobre uno de los escritores más relevantes y complejos de la literatura catalana contemporánea”.

Premio Biblioteca Breve para una primera novela

También ayer se conoció el nombre del ganador de la 67° edición del Premio Biblioteca Breve 2025, de Seix Barral (Grupo Planeta), que obtuvo el periodista y crítico musical Benjamín G. Rosado (Ávila, 1985) con su primera novela, El vuelo del hombre. El autor recibirá 30.000 euros y la novela saldrá, al menos en España, a mediados de marzo. El jurado estuvo integrado por los escritores españoles Pere Gimferrer, Miguel Ángel Hernández y Jesús Carrasco, la librera Almudena Amador y la editora Elena Ramírez.

Supongo que es ahora cuando uno se queda sin palabras. Graciasgraciasgracias@Seix_Barral pic.twitter.com/xFCJ9t1CRk — Benjamín G. Rosado (@BenjaminGRosado) February 14, 2025

Prado es especialista en música clásica, pero se desempeñó también como ghostwriter, gestor cultural y docente. Contó que su novela se gestó en un viaje que lo llevó por barcos mercantes, a través de varias ciudades de América como Valparaíso, Wisconsin, Buenos Aires, Lima y Cartagena de Indias. “Mi vida no le interesa a nadie, pero aquellas experiencias dejaron un poso”, sostuvo. El protagonista de la novela, Martín, es (como el autor) un escritor que alcanza el éxito con su primera novela y se instala en Nueva York.

