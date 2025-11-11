La Fundación Argentina para la Poesía lanza dos concursos de inéditos que no podrán ser declarados desiertos

Como las musas no descansan, hasta el 15 de diciembre se puede concursar de dos certámenes organizados por la Fundación Argentina para la Poesía que, a diferencia de otros, no podrán ser declarados desiertos. La participación es gratuita y los premios son en dólares.

Uno de ellos, el Concurso Anual de Poesía Inédita, está dedicado a la memoria de la siempre inspiradora María Elena Walsh. Pueden participar mayores de dieciocho años, con un único conjunto de poemas, de 400 a 600 versos y de temática libre. La solicitud de las bases y el envío de los materiales debe hacerse exclusivamente por mail al correo electrónico concursopoesiaineditafap@gmail.com.

El primer premio, de 600 dólares, incluye la publicación de la obra; el segundo, otorga 400 dólares y un diploma de honor, y el tercer premio, 300 dólares y un diploma de honor. Se entregarán, además, menciones honoríficas.

También hasta el 15 sigue abierta la inscripción para el Concurso Estímulo de Poesía Inédita “Alejandro Guillermo Roemmers”, destinado a poetas de 18 a 35 años. Para participar, hay que enviar diez poemas inéditos (de 100 a 300 versos) al mail premioestimulopoesiaineditafap@gmail.com. El primer premio recibirá U$S 500; el segundo, U$S 300 y el tercer premio, U$S 200. Se prevé otorgar cinco menciones honoríficas.

Tres meses después del cierre de los certámenes, los resultados serán publicados en las redes oficiales de la Fundación Argentina para la Poesía, cuya cuenta de Instagram es @fundarpoesia. Los jurados de ambos concursos serán anunciados después de la entrega de premios.

“Son concursos a los que se presentan cientos de trabajos -dice la escritora y editora Lidia Vinciguerra, vicepresidenta de la Fundación Argentina para la Poesía-. Vamos por lo tradicional y también por lo actual, nos interesa mucho apoyar la poética de los jóvenes”. La institución prepara el lanzamiento de la nueva antología de Poesía argentina contemporánea, con obras de diez autores. El monumental proyecto ya lleva publicadas once mil páginas con versos de autores de todo el país.