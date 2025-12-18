La FundéuRAE elige “arancel” como la palabra del año

Arancel es la palabra de 2025. Así lo ha comunicado la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, la mañana de ayer en un acto presidido por la reina Letizia, presidenta de honor de la Fundación, en la sede de la RAE en Madrid. En el acto también se informó de las otras palabras finalistas, todas ligadas a la cobertura periodística de este año: apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo. El objetivo es reconocer aquella palabra cuya presencia en los medios de comunicación haya destacado en los últimos doce meses.

La elección de este año es también la palabra favorita del presidente estadounidense Donald Trump. “La más hermosa del diccionario”, ha dicho en distintas ocasiones. El segundo mandato del empresario ha estado marcado por la guerra arancelaria que ha impulsado contra países de todo el mundo: Colombia, Brasil y México en Latinoamérica, tensiones con su vecino Canadá, un tira y afloja con China, además de la amenaza constante sobre el aumento de las tarifas a los productos europeos, por dar algunos ejemplos.

Esta guerra económica comenzó cuando el republicano, al asumir su segundo mandato en enero de 2025, anunció su intención de imponer aranceles elevados a sus principales socios comerciales. Esta amenaza, en algunos casos, tenía mucho que ver con presiones políticas sobre temas como la gestión de la migración o la persecución del tráfico drogas y delitos violentos, como ocurrió con México.

En un comunicado difundido por la FundéuRAE han justificado la elección de la palabra en el contexto político y económico de 2025, donde “las negociaciones y las imposiciones comerciales, promovidas por el presidente de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las exportaciones y las importaciones entre países, han sido las protagonistas de la información internacional durante meses, y lo siguen siendo”. En el escrito también han destacado el protagonismo de la palabra en el debate público: “En el centro de muchas conversaciones se ha situado el sustantivo arancel, que es el término usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones". La FundéuRAE remarca que esta palabra ha pasado de estar reservada para especialistas y técnicos, a estar en boca de todos y presente en el día a día.

Fuentes de la institución han explicado el proceso de selección: durante el año el equipo hace un seguimiento de aquellas palabras que son noticia y resuenan en los medios de comunicación y en las informaciones analizadas en la labor diaria de la fundación. Son palabras que tienen que ver con acontecimientos que han influido en la gente y en la vida económica, política y social, con un nivel importante de difusión entre los ciudadanos. Con estos criterios se hace una preselección que se presenta al patronato, donde se toma la decisión final de las 12 candidatas y la palabra del año.

Arancel es un término que fue recogido por el Diccionario de autoridades en 1726 por su habitual uso en las áreas de economía y derecho. Según el Diccionario de la Lengua Española, arancel es una “tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales”; o bien, “tasa, valoración, norma, ley”.

En 2024 la palabra elegida por la FundéuRAE fue dana. En un comunicado la institución justificó su decisión: “En primer lugar, por su gran presencia en los medios de comunicación, que se incrementó exponencialmente tras las graves inundaciones causadas por este fenómeno atmosférico en el este y en el sur de la península ibérica a finales de octubre, en las que fallecieron más de 200 personas y muchas otras resultaron afectadas por los múltiples destrozos ocasionados. En segundo lugar, por su interés lingüístico y las dudas que aún genera su escritura en los hablantes”. Algunas de las ganadoras en los años anteriores fueron polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), emojis (2019) o aporafobia (2017).

Pero no solo la FundéuRAE elige palabra del año. Oxford comunicó hace dos semanas que rage bait (cebo de ira) fue, según ellos, la palabra que dominó el debate público debido a la gran cantidad de contenido en línea diseñado para provocar indignación y generar interacciones. Hace unos días el sello editorial Merriam-Webster, responsable del principal diccionario de inglés de Estados Unidos, comunicó que su elección es slop (no tiene una traducción directa al español), un término que hace referencia al contenido basura creado por la inteligencia artificial.

20 años de la Fundéu

La mañana de este miércoles la reina Leitizia, presidenta de honor de la Fundación del Español Urgente, felicitó a la Fundéu por las dos décadas cumplidas. En su intervención aseguró que quiere pertenecer a “la tribu” de quienes aman el rigor del lenguaje y reconoció que tiene “la pedrada” de la corrección lingüística. Entre bromas asumió que es de las que frunce el ceño cuando recibe un whatsapp con una coma mal puesta, una tilde equivocada, mayúsculas inventadas o un gerundio repetitivo. Su cercanía con la fundación y su misión no solo llega desde su rol como presidenta de honor, sino también por su profesión de periodista.

La Fundación del Español Urgente nació hace 20 años por iniciativa de la Agencia EFE para asesorar y acompañar a los medios de comunicación en el uso correcto de la lengua española. Álex Grijelmo, patrono de la FundéuRAE y presidente de la Agencia EFE en el momento de la creación de la institución, recordó que esta no habría nacido sin el Departamento del Español Urgente de EFE, creado en 1981 para estudiar las dudas y errores presentes en el ejercicio periodístico. En 2005 fue la transición de departamento a fundación para adaptarse a los cambios del mundo digital bajo la tutela de la RAE.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de FundéuRAE, realizó un recorrido durante el acto sobre la evolución de la importancia de los medios de comunicación para incorporar palabras e innovar en el lenguaje. No solo se refirió a la influencia de los medios en la lengua, sino también a la inversa. Muñoz Machado reconoció la importancia de que la FundéuRAE asesore a los periodistas y comunicadores en el uso de palabras en español en lugar de los anglicismos que se toman la narrativa pública: “No debemos dejarnos invadir por ellos”, dijo.

En el cierre de las intervenciones el presidente de EFE y vicepresidente de FundáeRAE, Miguel Ángel Oliver, dio la bienvenida al patronato al escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien se integra a la institución en reemplazo de Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes.