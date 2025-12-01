“Rage bait”, la palabra del año según Oxford: el término que define cómo circula la indignación en redes

Oxford University anunció que la palabra del año 2025 es rage bait, un término asociado a la cultura online y al modo en que la indignación se volvió una herramienta para captar la atención. Su elección busca reflejar el clima emocional que dominó la conversación digital durante el último tiempo.

Oxford define rage bait como el tipo de contenido que es diseñado deliberadamente para generar enojo, frustración o polémica con el fin de aumentar clics, comentarios y visibilidad en redes sociales. A diferencia del clickbait —que apela a la curiosidad—, el rage bait se apoya en emociones negativas para activar reacciones rápidas y, con ellas, la difusión. En los datos lingüísticos analizados por Oxford Languages, su uso se triplicó este año, especialmente en discusiones políticas, noticias virales y tendencias polémicas.

Según explicó Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, la elección responde a un desplazamiento en la “economía de la atención”: “El hecho de que exista la palabra rage bait y su uso haya aumentado drásticamente significa que somos cada vez más conscientes de las tácticas de manipulación en las que podemos caer en la trampa online. Antes, internet se centraba en captar nuestra atención despertando la curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: ahora secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”.

El término, elegido por más de 30.000 personas, superó a otros finalistas como aura farming (que significa cultivar una imagen pública presentándose de “una manera que sutilmente intenta transmitir un aire de confianza, frescura o misticismo”) y biohack (“un intento de mejorar u optimizar el rendimiento físico o mental, la salud o la longevidad”), también vinculados a transformaciones culturales y tecnológicas.

La decisión de Oxford se suma a una serie de elecciones recientes que buscan capturar cómo cambia la conversación pública. Días atrás, el diccionario digital Dictionary.com había sorprendido con otra expresión —six seven— seleccionada como palabra del año en otro registro lingüístico, cuya interpretación ambigua generó atención global. Aquella elección daba cuenta de la dificultad para fijar un significado único en tiempos de internet y redes sociales, donde las expresiones surgen, se reconfiguran y circulan a gran velocidad. La consagración de rage bait continúa esa línea: en este caso no por la ambigüedad, sino por la contundencia con la que el término nombra un fenómeno reconocible para cualquiera que use redes sociales.

Aunque muchos usuarios quizás no hayan visto la expresión escrita, el fenómeno que describe es familiar: publicaciones que buscan provocar indignación para disparar discusiones, videos diseñados para irritar o posteos que generan peleas en los comentarios. Con esta elección, Oxford no solo legitima una palabra que ya circulaba, sino que propone un diagnóstico sobre la cultura digital de 2025, donde la atención parece depender cada vez más de estímulos intensos y emociones negativas.