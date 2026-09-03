La gente siempre lo ayuda

“¿Qué ves cuando me ves?”, dice una famosa canción de Divididos que la banda, cansada del hit, había dejado de tocar en sus shows. Pensé en esa frase al ver el video de un patinador (era Lucas Benítez, múltiple campeón nacional de su disciplina) que mostraba sus destrezas en el subte mientras un hombre intentaba hacerlo tropezar.

En ese video, fácil de encontrar en las redes sociales o en la televisión, se ve una clásica escena de subte porteño. Hay rutina, personas conectadas a sus pantallas y auriculares. Entre ellos, se ve un artista que hace su coreografía, esquivando a los pasajeros. Y se ven reacciones. Primero, el violento que intempestivamente patea dos veces a Benítez, buscando que se caiga al piso del vagón. Y luego muchos otros que se unen para cuidar al agredido y regañar al agresor, en un reflejo colectivo que a veces se esconde en la apatía, el cansancio y la resignación.

Benítez hace años que patina en el subte para ganarse la vida. En 2024, charló con LA NACION para una nota que hoy parece aún más actual. “Este es mi trabajo. Me gusta ver cómo le puedo cambiar el día a un pasajero, con alegría. Esa también es la retribución”, dijo entonces. Y agregó: “A mí la gente siempre me ayuda”. No estaba equivocado.