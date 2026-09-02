Un patinador realizaba una demostración en un vagón del subte para juntar plata y un pasajero le “puso la traba” para que se cayera

Un patinador del seleccionado argentino fue agredido este martes en un vagón de la línea B del subte porteño. El joven hacía una demostración artística para juntar plata cuando otro pasajero le puso el pie en el camino para tirarlo al piso. Tras la caída, sus patines se rompieron y necesita comprar un nuevo par.

Lucas Benítez, de 36 años, fue cinco veces campeón nacional de patín artístico y conversó con LA NACION antes del ataque. El joven contó que no recibe ayuda del Estado y tiene un angioma — tumor visible, pero benigno— en la cara, que le reduce la visión en el ojo izquierdo.

El momento en que el pasajero le "pone la traba" al patinador

Pese a contar con un certificado de discapacidad por esa condición, eligió no participar en categoría de personas con discapacidad, pero la caída le rompió la plancha de las ruedas de sus patines y para comprar un par nuevo necesita $3.700.000.

Benítez intenta juntar este monto, que necesita para seguir compitiendo, mediante una colecta. Mientras tanto, entrena con patines prestados, aunque aseguró que “no es lo mismo”.

El deportista trabaja en el subte desde los 16 años, donde junta su ingreso principal para pagar los viajes, las inscripciones a los torneos y los repuestos de las ruedas, que debe cambiar cada tres meses por el desgaste propio de la actividad.

Lucas Benitez es patinador profesional y trabaja en el subte B porteño (Foto Instagram @estradapatinartistico)

En esta oportunidad, Benítez hacía una performance en la línea B, como las que suele llevar a cabo casi todos los días, cuando uno de los pasajeros le puso su pie en el camino dos veces, hasta lograr que cayera al piso.

Al ver toda la secuencia, otros pasajeros enfrentaron al agresor y uno de ellos compartió el video en redes sociales, que se viralizó al poco tiempo. “Final feliz. Aguante la gente que no mira para un costado ante estas mierd4s disfrazadas de personas”, comentó el usuario en la descripción del contenido.

“Fue complicado. Son cosas que pueden pasar en el día a día. A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, contó el patinador sobre la situación durante una entrevista en TN.

El joven deportista muestra sus habilidades en el subte B

“La gente me quiere y me defiende”, dijo, sobre el apoyo del resto de los presentes. Más tarde, incluso explicó que se sostiene, en gran parte, gracias a eso: “Hay gente que nos ayuda mucho. Yo vivo de esto, es un deporte caro y requiere de tiempo. Hay que viajar y competir. Hay muchos factores”.

Sobre si busca actuar legalmente por lo ocurrido, Benítez expresó al medio citado: “No hice la denuncia, ¿para qué perder pólvora en chimangos?”. En cambio, si pidió ayuda través del alias patin.subte o en sus redes @lucasbenitez.patin.

De recuperar sus patines, en octubre competiría en un torneo nacional en Rosario y San Lorenzo, mientras que en enero y febrero viajaría a llevar sus espectáculos a las peatonales de la costa atlántica.