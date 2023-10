escuchar

Con un discurso del escritor Federico Jeanmaire sobre el cuerpo en la literatura argentina, se inauguró el miércoles la 13ª edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero, coorganizada por la Fundación El Libro y el gobierno de la provincia. Se extiende hasta el domingo en dos sedes: el Centro de Convenciones Forum (donde se hizo el primer debate presidencial) y el Centro Cultural del Bicentenario, donde están previstas actividades para la multitud de chicos que aman los libros y la lectura.

Hay futuro: mucha concurrencia juvenil en el primer día de la Feria del Libro de Santiago del Estero Gentileza feria del libro de Santiago del Estero

Como en 2022, cada estudiante que visite la Feria recibirá un “chequelibro”, esta vez de $ 2000 pesos, para la compra de libros. Bibliotecas populares santiagueñas recibirán “chequelibros” por $ 4000. Más de cincuenta stands se pueden visitar en la feria santiagueña, cuya programación se puede consultar en este enlace. Hoy estará abierta de 9 a 23; mañana, de 9 a la medianoche, y el domingo, de 12 a 22.

Los estudiantes recibirán un chequelibro de dos mil pesos para la compra de libros Gentileza feria del libro de Santiago del Estero

“Por estos días, hace exactamente cuarenta años, yo volvía al país después de vivir en España y en Holanda durante la dictadura -dijo el autor de La banda de los polacos en el Forum-. Aquel lejano 30 de octubre me levantaba bien temprano, me bañaba, me ponía un saco blanco que ya no usaba mi padre y votaba, apenas abrían las mesas electorales, en la Escuela No. 1, la que queda en una de las esquinas de la plaza Mitre, justo frente a la iglesia, en Baradero, mi pueblo. Había vuelto con muchas ganas de votar y muchas ganas de intentar ser escritor. Mis ganas siguen intactas”.

"Estamos en un muy buen momento de nuestra literatura", dijo Federico Jeanmaire en la inaguración de la Feria FERNANDA CORBANI

Luego, se refirió al tema de su discurso. “Esta tarde quiero hablarles de un cuerpo que me entusiasma especialmente, quiero hablarles de esa suerte de monstruo amable que llamamos literatura argentina. Sé que no está de moda, que no es correcto hablar de los cuerpos. Pero, aunque pueda dejarse llevar por modas más o menos fugaces, la literatura no es un lugar para la corrección”.

Con humor, recordó un ensayo de Leopoldo Lugones sobre Domingo F. Sarmiento. “Con sus luces y sus sombras, el ensayo de Lugones tiene, a mi juicio, un capítulo maravilloso -remarcó-. Se trata del capítulo final: ‘Su estatua’. Allí, el bueno de Leopoldo cuenta que el escultor tuvo que hacer un esfuerzo notable a la hora de inmortalizarlo: agrandar el cuerpo de Sarmiento para que la enorme cabeza del modelo original no quedara tan expuesta”.

“En el siglo XX, nuestra literatura engorda considerablemente”, dijo el autor. Tras mencionar a autores como Julio Cortázar, Manuel Puig y las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, añadió: “La irrupción de Jorge Luis Borges empequeñece por completo al resto del cuerpo”.

“Así llegamos a nuestros días, al siglo XXI, que para mí empieza bastante antes, quizás en aquellos días de la vuelta de la democracia, o en 1986, con la muerte de la última cabeza gigante y la abrupta desaparición de las grandes editoriales argentinas -dijo Jeanmaire-. Un comienzo tortuoso y en algún punto feliz. Un montón de jóvenes escritores que pueden disfrutar de Borges y no sufrirlo como las generaciones anteriores. Y, paulatinamente, la irrupción estelar de las escritoras, varias de ellas que, incluso, participarán de esta Feria: Cabezón Cámara, Almada, Reyes”.

La Feria se realiza hasta el domingo, con entrada libre y gratuita Gentileza feria del libro de Santiago del Estero

También celebró el “nacimiento de decenas de editoriales independientes en todo el país”. “Estamos en un muy buen momento de nuestra literatura -destacó-. Un momento fantástico de madurez y de diversidad. Y vamos por más, queda mucho siglo por delante”.

Destacadas escritoras, investigadoras y periodistas como Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara (que ya se presentaron), Dolores Reyes (mañana a las 19), Lorena Pronsky (el domingo a las 19), Florencia Abbate, Soledad Barruti, Claudia Korol, Mirta Z. Lobato, María Marta Philip, Josefina Navarro, Lelia Inés Albarracín, Regina Gómez Nazar y María O’Donnell participan del encuentro. También estarán presentes el crítico y editor Maximiliano Crespi, el escritor y guionista Pedro Saborido, el escritor y cineasta Fabián Soberón, el filósofo Eduardo Rinesi, el sociólogo Pablo Alabarces (que dará este viernes una charla sobre la historia del fútbol en América Latina), los periodistas deportivos Alejandro Wall (hablará el domingo sobre el triunfo de la selección nacional en el Mundial de Fútbol de Qatar) y Víctor Hugo Morales (dará la conferencia “Maradona: goles y política” el domingo, un día antes del aniversario del nacimiento del ídolo), el periodista cultural Osvaldo Quiroga, y los historiadores Ezequiel Adamovsky y Hernán Camarero, entre muchos otros.

Además, se exhibirá la muestra fotográfica 40 años - 40 fotos. El alma expuesta de la democracia de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que se vio en la Feria del Libro porteña, y se harán talleres con editores del noroeste. Hoy, habrá una jornada de lengua quechua, donde participa la carrera intercultural bilingüe de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con charlas, conferencias y especialistas de Jujuy y Perú, entre ellos, la investigadora y docente peruana Gavina Córdova. En ese marco, se presentarán libros bilingües (quechua-español), ensayos y ponencias. Mañana a la tarde se hará un encuentro de bookfluencers.