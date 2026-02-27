La muerte de Darío Lopérfido: referentes culturales, políticos y periodistas lo despidieron con pesar en redes sociales

La muerte del exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, exministro de Cultura porteño y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, a los 61 años en Madrid, causó consternación en redes sociales. Hace dos meses, le había concedido una entrevista a LA NACION donde habló en profundidad sobre su enfermedad. El exfuncionario tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA); estaba casado y era padre de un niño. Referentes culturales, políticos y periodistas lo despidieron con pesar en redes sociales.

La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, expresó a LA NACION su “pena enorme por la partida de un hombre valiente, culto, generoso, que dejó una huella profunda en nuestra cultura porteña. Siempre innovador y a la vanguardia, fue un gestor cultural como pocos. Se lo va a extrañar mucho”. En un comunicado oficial, el mismo Ministerio que ella encabeza manifestó: “A lo largo de su carrera fue ministro de Cultura de la Ciudad, tuvo a su cargo la primera edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en 1997 y, durante su gestión, se creó (1999) el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que con los años se consolidó como una de las referencias más importantes del cine independiente en la región”.

El Teatro Colón, institución de la que fue Director General durante 2015, emitió un comunicado donde expresó que Lopérfido “impulsó una etapa orientada a la actualización y a la ampliación de públicos. Su propuesta combinó el resguardo de los estándares artísticos históricos con la incorporación de herramientas contemporáneas de difusión y comunicación. Durante su gestión se consolidaron transmisiones digitales de conciertos y producciones operísticas, ampliando el alcance de la programación más allá de la sala y fortaleciendo la proyección institucional. También promovió la apertura de ensayos, generando instancias de mayor cercanía entre el público y los procesos de trabajo artístico. Su paso por el Colón estuvo atravesado por una convicción: que una institución con más de un siglo de historia podía sostener su excelencia y, al mismo tiempo, revisar sus modos de vinculación con la comunidad. En ese equilibrio entre tradición y actualización se inscribe su legado en la principal sala lírica argentina. Acompañamos a su familia, amistades y colegas en este momento de dolor”.

La Secretaría de Cultura de la Nación lamenta el fallecimiento de Darío Lopérfido, quien se desempeñó como Secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Su visión comprometida con su tiempo y con la cultura permitió fortalecer y promover el… https://t.co/etaPSbmXT9 — Leonardo Cifelli (@leocifelli) February 27, 2026

“Lo conocí a Darío cuando dirigía el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires, en tiempos de la recuperación democrática y nos fuimos cruzando y encontrando a lo largo de nuestras vidas. Con acuerdos y diferencias a veces profundas, supimos mantener nuestro diálogo con afecto y respeto recíprocos. Su paso por la gestión cultural, en la Nación, en la ciudad de Buenos Aires y en el Teatro Colón –quizás el trabajo que más placer le produjo–, fue siempre innovador y audaz. Nunca escapó a las polémicas y a la confrontación, una actitud que siempre valoré y con lo que siempre me identifiqué. Se fue alguien que dejó una marca profunda en la historia de las políticas culturales de nuestro país”, escribió exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto en su cuenta de X.

Ha muerto un hombre libre.



Y lo echaremos tanto de menos.



Descansa en paz, querido Darío Lopérfido.@LoperfidoDario



———

Y este maravilloso artículo que nos dejó sobre la ELA, el amor, la vida y la muerte.



Testimonio de su inteligencia, valentía y dignidad:… pic.twitter.com/KSRb9rGK2h — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 27, 2026

Por su parte, la escritora y editora Victoria Liendo también manifestó su dolor en redes sociales: “Nunca me imaginé que se iba a morir tan rápido. Estoy llorando sentada en el piso. Fui al chat de Whatsapp y me di cuenta de que cuando perdí el teléfono perdí también nuestros últimos mensajes, en los que me hablaba del amor, que conoció de grande, y de lo que sentía por su hijo, que se llama igual que el mío. Me había pedido que le corrigiera el libro que había empezado a escribir. Por suerte llegó a publicar ese comienzo magnífico que queda para siempre. Descansá en paz, Darío. Gracias por todo”.

Muy triste por la partida de Dario Loperfido. Vamos a extrañar su lucidez cada viernes en el programa. Y vamos a llevar su valentía y dignidad como un ejemplo. Lo despedimos con enorme dolor. — Cristina Perez (@Cris_noticias) February 27, 2026

Laura Alonso y Waldo Wolff, pertenecientes al PRO, manifestaron en sus cuentas de X, respectivamente: “Donde sea que estés espero que estés bien, Darío. Tener ELA es una mierda” y “Gran dolor. Se va un tipo que quería y respetaba mucho. QEPD”.

Mucha tristeza . Lo conocí a Darío en el 2000, fuimos amigos . Recuerdo que me comentaba en esa época con orgullo que fue el , el que invitó a las madres a la rosada por primera vez . Después discutí mucho su postura sobre el número de desaparecidos . Debo decir que fue de los… https://t.co/7FDQGBadmi — javier timerman (@JavierTimerman) February 27, 2026

Sandra Pitta escribió: “Adiós Darío! Se te va a extrañar muchos. Son pocas las voces lúcidas como la tuya”. Fernando Iglesias también se manifestó con pesar: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Darío Lopérfido, un intelectual liberal y un funcionario brillante que fue enviado al ostracismo por decir la verdad sobre el número de los desaparecidos. Su último artículo, en Seúl, lo muestra en toda su dimensión humana. Mis condolencias a su familia y demás amigos”.

Es muy dolorosa la muerte de Darío Lopérfido.

Un hombre bueno.

Una pérdida para la Argentina, que necesita voces contundentes y críticas como la suya.

Un lamento y una lágrima. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) February 27, 2026

El crítico cultural Daniel Molina contó en X que conoció a Lopérfido “hace más de 40 años, era casi un niño de 19 o 20 años que militaba en Franja Morada. Durante unos 20 años fuimos amigotes de frecuentación constante. Trabajamos juntos, día a día, más de una década. Cuando dirigió el Colón nos vimos con frecuencia porque me invitaba a su palco los domingos de ópera. Le gustaba ser polémico y llevar la contra. Era profundamente antiperonista, hasta la obsesión. No le importaba ser desagradable y decir cosas que sabían que ofendían con tal de participar de la guerra contra el progresismo del siglo XXI (justamente él que había sido un progresista del siglo XX). Fue un excelente ministro de cultura y un gran gestor cultural. Tuvo en el último tiempo una enfermedad horrible. Se va uno de los que aportó a generar la política cultural argentina y, especialmente, porteña de la Democracia. Fue parte del grupo de los que creímos que podríamos mejorar del mundo a través del arte y el pensamiento crítico. Hoy vemos que a pesar de todo lo que sembramos en los primeros 40 años de Democracia triunfan “los bárbaros”, como dice Borges en el Poema Conjetural, uno de los muchos textos que nos reunía con Darío".