LA NACION

La muerte de Darío Lopérfido: referentes culturales, políticos y periodistas lo despidieron con pesar en redes sociales

Distintas instituciones y personalidades manifestaron su pesar por el fallecimiento hoy en Madrid, a los 61 años, de un gestor cultural “innovador y audaz”

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
LA NACION
Falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exdirector general y artístico del Teatro Colón
Falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exdirector general y artístico del Teatro ColónGentileza

La muerte del exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, exministro de Cultura porteño y exdirector del Teatro Colón, Darío Lopérfido, a los 61 años en Madrid, causó consternación en redes sociales. Hace dos meses, le había concedido una entrevista a LA NACION donde habló en profundidad sobre su enfermedad. El exfuncionario tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA); estaba casado y era padre de un niño. Referentes culturales, políticos y periodistas lo despidieron con pesar en redes sociales.

Con casi un siglo y medio de historia y largos períodos de abandono, el Teatro del Lago busca resurgir desde su islote

La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, expresó a LA NACION su “pena enorme por la partida de un hombre valiente, culto, generoso, que dejó una huella profunda en nuestra cultura porteña. Siempre innovador y a la vanguardia, fue un gestor cultural como pocos. Se lo va a extrañar mucho”. En un comunicado oficial, el mismo Ministerio que ella encabeza manifestó: “A lo largo de su carrera fue ministro de Cultura de la Ciudad, tuvo a su cargo la primera edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en 1997 y, durante su gestión, se creó (1999) el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que con los años se consolidó como una de las referencias más importantes del cine independiente en la región”.

El Teatro Colón, institución de la que fue Director General durante 2015, emitió un comunicado donde expresó que Lopérfido “impulsó una etapa orientada a la actualización y a la ampliación de públicos. Su propuesta combinó el resguardo de los estándares artísticos históricos con la incorporación de herramientas contemporáneas de difusión y comunicación. Durante su gestión se consolidaron transmisiones digitales de conciertos y producciones operísticas, ampliando el alcance de la programación más allá de la sala y fortaleciendo la proyección institucional. También promovió la apertura de ensayos, generando instancias de mayor cercanía entre el público y los procesos de trabajo artístico. Su paso por el Colón estuvo atravesado por una convicción: que una institución con más de un siglo de historia podía sostener su excelencia y, al mismo tiempo, revisar sus modos de vinculación con la comunidad. En ese equilibrio entre tradición y actualización se inscribe su legado en la principal sala lírica argentina. Acompañamos a su familia, amistades y colegas en este momento de dolor”.

“Lo conocí a Darío cuando dirigía el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires, en tiempos de la recuperación democrática y nos fuimos cruzando y encontrando a lo largo de nuestras vidas. Con acuerdos y diferencias a veces profundas, supimos mantener nuestro diálogo con afecto y respeto recíprocos. Su paso por la gestión cultural, en la Nación, en la ciudad de Buenos Aires y en el Teatro Colón –quizás el trabajo que más placer le produjo–, fue siempre innovador y audaz. Nunca escapó a las polémicas y a la confrontación, una actitud que siempre valoré y con lo que siempre me identifiqué. Se fue alguien que dejó una marca profunda en la historia de las políticas culturales de nuestro país”, escribió exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto en su cuenta de X.

Por su parte, la escritora y editora Victoria Liendo también manifestó su dolor en redes sociales: “Nunca me imaginé que se iba a morir tan rápido. Estoy llorando sentada en el piso. Fui al chat de Whatsapp y me di cuenta de que cuando perdí el teléfono perdí también nuestros últimos mensajes, en los que me hablaba del amor, que conoció de grande, y de lo que sentía por su hijo, que se llama igual que el mío. Me había pedido que le corrigiera el libro que había empezado a escribir. Por suerte llegó a publicar ese comienzo magnífico que queda para siempre. Descansá en paz, Darío. Gracias por todo”.

Laura Alonso y Waldo Wolff, pertenecientes al PRO, manifestaron en sus cuentas de X, respectivamente: “Donde sea que estés espero que estés bien, Darío. Tener ELA es una mierda” y “Gran dolor. Se va un tipo que quería y respetaba mucho. QEPD”.

Sandra Pitta escribió: “Adiós Darío! Se te va a extrañar muchos. Son pocas las voces lúcidas como la tuya”. Fernando Iglesias también se manifestó con pesar: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Darío Lopérfido, un intelectual liberal y un funcionario brillante que fue enviado al ostracismo por decir la verdad sobre el número de los desaparecidos. Su último artículo, en Seúl, lo muestra en toda su dimensión humana. Mis condolencias a su familia y demás amigos”.

El crítico cultural Daniel Molina contó en X que conoció a Lopérfido “hace más de 40 años, era casi un niño de 19 o 20 años que militaba en Franja Morada. Durante unos 20 años fuimos amigotes de frecuentación constante. Trabajamos juntos, día a día, más de una década. Cuando dirigió el Colón nos vimos con frecuencia porque me invitaba a su palco los domingos de ópera. Le gustaba ser polémico y llevar la contra. Era profundamente antiperonista, hasta la obsesión. No le importaba ser desagradable y decir cosas que sabían que ofendían con tal de participar de la guerra contra el progresismo del siglo XXI (justamente él que había sido un progresista del siglo XX). Fue un excelente ministro de cultura y un gran gestor cultural. Tuvo en el último tiempo una enfermedad horrible. Se va uno de los que aportó a generar la política cultural argentina y, especialmente, porteña de la Democracia. Fue parte del grupo de los que creímos que podríamos mejorar del mundo a través del arte y el pensamiento crítico. Hoy vemos que a pesar de todo lo que sembramos en los primeros 40 años de Democracia triunfan “los bárbaros”, como dice Borges en el Poema Conjetural, uno de los muchos textos que nos reunía con Darío".

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Historias reales sobre vínculos rotos, que cada vez son menos tabú
    1

    Los padres terribles: historias reales sobre vínculos rotos

  2. Censurado por inmoral y pornográfico, se filtró “gota a gota” y consagró al polémico Nobel Camilo José Cela
    2

    A 75 años de “La Colmena”: censurado por inmoral y pornográfico, se filtró “gota a gota” y consagró al polémico Nobel Camilo José Cela

  3. Olga de Amaral transforma el Malba en un laberinto universal
    3

    Construir con telas, hablar con color: Olga de Amaral transforma el Malba en un laberinto universal

  4. Las cenizas de Juan José Sebreli se esparcirán en Plaza Constitución el próximo viernes
    4

    Las cenizas de Juan José Sebreli se esparcirán en Plaza Constitución el próximo viernes