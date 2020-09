La muerte de Quino: así lo despiden los medios internacionales

El diario ABC de España ilustró la noticia del fallecimiento del dibujante con una caricatura que muestra el desconsuelo de Mafalda

El dibujante Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como "Quino", autor de Mafalda y una veintena de libros de historietas, murió este miércoles a los 88 años, un deceso que conmovió a países de todo el mundo.

"Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará", anunció su editor Daniel Divinsky, director de Ediciones de la Flor, el primero en dar la noticia.

Quino solía pasar seis meses del año en España y seis meses en la Argentina. Al momento de su muerte se encontraba en su ciudad natal, Mendoza. De hecho, esa provincia decretó duelo por su fallecimiento, pero debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19 no se realizarán homenajes oficiales.

Medios de todo el mundo informaron en sus portales la noticia del fallecimiento, y también en sus redes sociales. Incluso la cuenta de la Real Academia Española dedicó un mensaje al humorista argentino.

El diario El país de España, por ejemplo, llamó a Quino "maestro de generaciones de viñetistas", y tituló que "América Latina despide a Quino".

El diario El Mundo, en tanto, destacó a Quino como "el padre de Mafalda", algo que hicieron varios medios. El término Mafalda de hecho llegó a ser Trending Topic en la red social Twitter, inhundada hoy con capturas y episodios de la tira cómica.

Pero la repercución no se delimitó a España y la Argentina. Medios de Estados Unidos como The Washington Post, y agencias de noticias como Reuters y Associated Press dedicaron artículos a Quino.

El diario francés Libération, por su parte, publicó una cruda tira en su edición digital donde se veía una pintada rota de Mafalda y se leía: "Quino ha muerto, los argentinos todavía no". De fondo se ven personas en muy mala situación social, en un día en que el Indec informó que la pobreza en la Argentina llegó al 40,9% en el último semestre.

En su par francés Le Monde titularon "Muere el dibujante argentino Quino, padre de la heroína Mafalda" y agregaron: "Marcó a generaciones enteras con las aventuras de la niña de la imponente cabellera negra, que dibujó entre 1964 y 1973. Tenía 88 años".

En México también dedicaron artículos a Quino. Y la RAE publicó en Twitter: "Nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes en español más internacionales. Sus certeras palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar sentido del humor".

En el diario colombiano El Tiempo se hicieron eco del fallecimiento de Quino con varias publicaciones. La cobertura principal, que incluye un video, está en la lista de artículos más leídos del portal hoy, mientras que además recopilaron "el ingenio de Mafalda en frases", donde destacaron algunas como "paren el mundo que me quiero bajar" o "en esta familia no hay jefes, somos una cooperativa".

