Como dos personas de bien (las de verdad), Charly García y Luis Alberto Spinetta le atribuyeron uno al otro la autoría de “Rezo por vos”, esa genialidad que iba a ser la punta de lanza de un proyecto conjunto, que finalmente no pasó de esa canción. “La indómita luz se hizo carne en mí, y lo dejé todo por esta soledad”.

¿Hay algo tan bello y elocuente como esas frases? El colega Bobby Flores relató alguna vez que estaba en un bar palermitano con un amigo, compartiendo la mesa y sus tristezas, cuando irrumpió Charly y le transmitieron su admiración por la segunda línea de ese verso. García les dijo: “Esa canción es de Luis, yo llegué y estaba hecha... yo lo único que le puse fue el riff de la introducción, la ra la la lara lala ...”, les tarareó mientras tocaba en un piano imaginario sobre la mesa.

Luis Alberto Spinetta y Charly García, luego de tocar juntos "Rezo por vos" en el el recital Las Bandas Eternas, en Vélez, en diciembre de 2009 Soledad Aznarez - LA NACION

He escuchado la anécdota varias veces, y la conclusión siempre es la misma: ah, menos mal que fue solo ese riff...¡que es como el alma de la canción! Tanto que, cada vez que suena en vivo (Charly en el “concierto subacuático”, en octubre de 2009, Spinetta en Las bandas eternas, en diciembre del mismo año, ambos en Vélez y ambos con la participación del socio; o cuando la cantaba Mercedes Sosa), vuelve a producirse el misterio: cómo “apenas” una o dos líneas melódicas pueden conectar tan profundo con la gente.

Hay algo de comunión en esos ritos, sean religiosos o paganos.

Volví a observarlo en la actuación de Soledad en la previa de la misa del Papa León XIV en Palermo, el lunes de la semana pasada. Allí las Pastorutti (Soledad invitó a su hermana, Natalia, a acompañarla) cantaron “Alma misionera”, un tema que se canta hace años en las iglesias y que se transformó casi en un hilo conductor en la gira papal.

Pero lo impresionante fue cuando desde el público le pidieron una chacarera, y la artista respondió con dos. Cuando estaba terminando “Entre a mi pago sin golpear” (Pablo Raúl Trullenque y Carlos Carabajal) y hasta los clérigos agitaban sus manos, el guitarrista Lucas Miranda hizo la magia: el punteo inicial de “A Don Ata” (Mario Álvarez Quiroga) fue el punto que faltaba para que el público estallara en gritos. El poncho de “La Sole” abrazó a todo el público. Y eran miles. Siempre lo digo: la chacarera es el rock and roll de nuestro interior.

El rosarino Jorge Fandermole escribió “Oración del remanso” hace casi treinta años y la editó en su álbum Navega, de 2002. Es una de esas canciones que en un principio no tienen una trascendencia especial, pero en algún momento y por alguna razón “estallan” en difusión y popularidad, más allá de que a quienes le prestamos atención nos conmueve en la primera escucha.

La melodía del acordeón del arranque provoca aquella emoción que les comentaba. Hay mil versiones dando vueltas. Y su forma de religiosidad hizo que hubiera tres interpretaciones en distintos momentos de la visita de León XIV: Soledad hizo la primera, le siguió Jairo, en la previa de la misa en la fábrica de aviones de Córdoba, el martes, y esa misma noche la interpretó Maggie Cullen en la vigilia con los jóvenes, en Palermo.

El acorde de mi menor casi percutido en la guitarra de León Gieco en el comienzo de “Solo le pido a Dios” es otro ejemplo. El acordeón del Chango Spasiuk en cualquiera de sus formas musicales hace temblar el alma. Lo que está haciendo con el cuarteto de cuerdas SurdelSur Ensamble es conmovedor.

¿Y la escala descendente en las cuerdas graves de la guitarra en “Muchacha (ojos de papel)”? Cada vez que el Flaco (no tengo que explicar quién es el Flaco, ¿verdad?) tocaba esa intro bastaba para que el público estallara en aplausos. Podría extenderme en páginas enteras sobre ejemplos en distintos estilos, artistas y públicos.

Lo que queda claro, espero, es la conexión. De la música con el espíritu. Con el alma.