La Online News Association nominó a LA NACION en las categorías Periodismo de Investigación y Deportes Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 12:54

La Online News Association (ONA) nominó a LA NACION como finalista de su premio internacional de periodismo digital -el más prestigioso de la industria- por la investigación exclusiva de " Los cuadernos de las coimas" y por la cobertura del Mundial Rusia 2018, en las categorías "Periodismo de investigación" y "Deportes", respectivamente.

El trabajo liderado por Diego Cabot, junto con Candela Ini y Santiago Nasra, compite en una de las categorías más importantes del premio con trabajos de otras grandes redacciones como la de The New York Times (" Sus aplicaciones saben dónde estuvo anoche y no lo mantienen en secreto") y la del South Florida Sun Sentinel (" Parkland: sin preparación y abrumado").

En tanto, la cobertura especial del equipo de Deportes de LA NACION está ternada con The Seattle Times (" Remando por el oro") y The New York Times (" Nike me dijo que soñara, hasta que quisiera un bebé").

La nominación de LA NACION por "Los cuadernos de las coimas" Fuente: LA NACION

Los ganadores se conocerán en la cena de gala de la conferencia anual de la Online News Association que se realizará en Nueva Orleans, EE.UU, entre el 12 y el 14 de septiembre.

La nominación de LA NACION por la cobertura especial del Mundial Rusia 2018 Fuente: LA NACION

Los cuadernos de las coimas

Hace apenas un año, la opinión pública argentina se conmovió con una ola de detenciones y allanamientos a exfuncionarios y empresarios de la era kirchnerista. Fue el inicio de la llamada causa de " los cuadernos de las coimas", el caso de corrupción más importante de los últimos años en la Argentina.

"Los cuadernos de las coimas", la multipremiada investigación de Diego Cabot y equipo sobre la corrupción en la era kirchnerista Fuente: LA NACION

Después de publicar la noticia -que se reprodujo en centenares de medios del mundo-, LA NACION publicó en una producción especial en video cómo se rompió el silencio y la historia detrás de la investigación, que hasta entonces, pocos conocían.

El líder de la investigación, el Prosecretario de Redacción Diego Cabot, recibió en abril de este año en Madrid el Premio Rey de España en la categoría "prensa" por esa producción especial sobre las anotaciones del remisero Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien fue la mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido. Diego Cabot, junto con Candela Ini y Santiago Nasra, develaron una trama de corrupción en torno a la adjudicación de obra pública durante la gestión kirchnerista.

"Los cuadernos de las coimas", la multipremiada investigación de Diego Cabot y equipo sobre la corrupción en la era kirchnerista Fuente: LA NACION

Un año después, con 174 procesados, entre ellos 134 empresarios, LA NACION publicó por primera vez un documental de más de una hora con los secretos de la investigación, con material inédito e imágenes nunca vistas del comienzo de la historia, la producción periodística, las pruebas judiciales de la corrupción y la estrategia que se trazó para publicar.

Cobertura especial Mundial Rusia 2018

Solo un puñado de medios cuentan con semejante experiencia a la hora de encarar la cobertura de un Mundial. Desde Uruguay 1930 hasta la fecha, LA NACION fue testigo de todas las grandes citas. En papel o en digital, contando historias desde una máquina de escribir o gracias a un fax; con notebooks, teléfonos inteligentes o frente a una cámara de TV. Un camino siempre ligado a la Copa del Mundo, y de la mano de la evolución tecnológica que cruzó y cruza cada día al periodismo.

La Online News Association nominó a LA NACION en la categoría Deportes por la cobertura especial del Mundial Rusia 2018 Fuente: LA NACION

Con enviados de forma ininterrumpida desde 1958, y con equipos periodísticos que no solo crecieron en número, sino también en su conformación, con editores de fotografía, responsables de técnica y hasta cámaras de televisión, las coberturas fueron tomando mayor protagonismo. El último gran hito fue Rusia 2018: las historias se siguieron en todas las plataformas: papel, aplicación, en la pantalla de una computadora, en las redes sociales, o por TV, con conexiones todos los días y en vivo para LN+.

LA NACION cubrió la Copa del Mundo en toda su extensión. Con enviados apostados en Bronnitsy, un paraje de aspecto soviético búnker de la selección argentina; con un equipo que siguió los pasos de Islandia, Croacia y Nigeria, los rivales del grupo D; con periodistas en Moscú que no se perdieron detalles de lo que sucedió en el siempre laberíntico planeta FIFA; con una base en Sochi para seguir de cerca a potencias como Brasil o España, y con los análisis de especialistas como Diego Latorre, Ezequiel Fernández Moores, Marcelo Gantman, Juan Pablo Varsky, Andrés Malamud, César Luis Menotti y el alemán Lothar Matthäus.

La Online News Association nominó a LA NACION en las categorías Periodismo de Investigación y Deportes Fuente: LA NACION

Hubo información disponible las 24 horas, con el apoyo de la Redacción y el equipo de LN+ en Buenos Aires, con textos, videos, fotos, estadísticas, producciones especiales y piezas interactivas (el fixture y el simulador para pronosticar el campeón y todo el detrás de escena de un Mundial). No faltaron todos los goles ni las mejores jugadas de cada jornada para consumir on demand, en una propuesta a la altura del certamen ecuménico. Tanto la web, como la aplicación, el canal o el diario impreso.