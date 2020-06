La poeta Anne Carson gana el premio Princesa de Asturias de las Letras

La canadiense Anne Carson ganó el premio Princesa de Asturias, que nuevamente eligió este año a una mujer de habla inglesa Crédito: DPA

MADRID.- "Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre en llamas corriendo rápido a través de ella", definió Anne Carson su arte. Radicada en Estados Unidos, donde se desempeña como profesora de Literatura Clásica en la Universidad de Michigan, la poeta canadiense fue distinguida hoy con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Nuevamente el jurado de este galardón distingue a una escritora de habla inglesa, ya que el año pasado la ganadora fue Siri Hustvedt .

"No me avergüenza decir que lo amé por su belleza./ Como volvería a amarlo si lo tuviera cerca. La belleza convence. Sabes que la belleza hace posible el sexo./ La belleza hace el sexo sexo", reza la estrofa de uno de sus "tangos", como Carson denomina a cada una de las piezas que integran el poemario La belleza del marido (2001, publicado en 2019 por Lumen en español). Carson traza una necrológica sobre el fin de una relación.

El erotismo y la pasión son elementos clave para entender su poética, así también como la hibridez que se propone buscar esta helenista. Por ejemplo, escribe Autobiografía de rojo (1998), una novela en verso, y Hombres en sus horas libres , donde Virginia Woolf, Emily Dickinson y Tucídides conviven y discuten sobre los temas más variados (2001). Ambas obras están publicadas en castellano por la editorial española Pre-textos. Carson ha logrado varios hitos en el universo literario, por ejemplo, fue la primera poetisa en obtener el premio T.S. Eliot, en 2002. También es una prolífica traductora del griego al inglés (Safo, Eurípides, Esquilo, etc.).

Carson nació en 1950 [el domingo cumple 70 años] en Toronto y se crió en distintos pueblos de Ontario (Stoney Creek, Port Hope, Timmins.). Su padre trabajaba en un banco y su madre era ama de casa. Su tesis de doctorado, Eros, el dulce amargo (1986 y publicada por la editorial argentina Fiordo en 2016), donde abordaba la obra de Safo, irrumpió en la escena literaria con su perspectiva sobre la sociedad y la poesía griega, y, en particular, sobre el amor y la pasión.

También a Safo regresa en Si no, el invierno (2003, Vaso roto). Poeta y erudita, en sus obras fusiona su interés por la cultura grecolatina, por el mundo medieval y por la prosa contemporánea. "Su poesía ofrece intensidades hipnóticas", escribió Susan Sontag.

Casada con el artista plástico Robert Currie, Carson es muy cuidadosa y celosa a la hora de hablar sobre su vida privada. Artista de respuestas cortas y contundentes, su poesía también revela esta obsesión. "Nunca me he sentido enteramente una mujer, pero creo muchas personas tampoco lo han sentido", confesaba en 2004 en una entrevista con Paris Review y se proclamaba defensora de un género diferente, que no fuera ni masculino, ni femenino ni neutral.

"Hago un esfuerzo por ser clara, incluso en el trabajo académico. Todo el proceso tiene que ver con llevar al lector o al oyente por un camino por el que transito y, si los pierdo, es como que yo misma perdiera el rumbo. No quiero ser oscura. No es mi intención. Nunca", le decía a Silvina Giaganti en una entrevista pública celebrada en el marco del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FIBA) en 2018, a la que fue invitada.

"Desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual. Su obra mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo", anunció hoy el jurado del Princesa de Asturias, reunido telemáticamente a causa de la pandemia. Carson se impuso en esta categoría ante otros 27 candidatos de 17 nacionalidades. Por tercera vez consecutiva este premio distingue a una mujer.

El jurado que eligió a Carson está presidido por Santiago Muñoz Machado (director de la Real Academia Española) e integrado por Xuan Bello Fernández, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco, José Luis García Delgado, Jordi Gracia García, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas Herrero, Carmen Millán Grajales, Rosa Navarro Durán, Laura Revuelta Sanjurjo, Carmen Riera Guilera, Iker Seisdedos García, Jaime Siles Ruiz, Diana Sorensen y Sergio Vila-Sanjuán Robert. Creado en 1981, este premio lleva ahora el nombre Princesa de Asturias en honor a Leonor, hija del Rey Felipe VI de España, y brinda a su ganador un premio de 50 mil euros. La ceremonia se realizará el próximo 16 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo