La polémica biografía de Vargas Llosa que el grupo editorial del Nobel no quiso publicar

MADRID.– El académico británico Gerald Martin, experto en literatura del boom latinoamericano, ha tardado 13 años en componer una nutrida y concienzuda biografía del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, columnista de El País [y LA NACION], fallecido en 2025 a los 89 años. Estaba previsto que se publicara en el sello Debate de Penguin Random House, el mismo grupo que, además, alberga en el catálogo de Alfaguara la obra del genio hispanoperuano.

Pero el grupo ha decidido cancelar la publicación de la obra, ya disponible en el Reino Unido (Mario Vargas Llosa: A Life, editada por Bloomsbury, de 753 páginas), rompiendo el contrato cuando ya figuraba en algunas webs con fecha de lanzamiento para el 12 de diciembre 2028 (como la de la FNAC y la de La Casa del Libro). Círculos cercanos al Nobel indican que el libro, que se lee como una extensa novela de no ficción, es demasiado crítico con el autor de La ciudad y los perros en numerosos aspectos de su existencia, muy especialmente en el político.

La biografía de Mario Vargas Llosa que durante 13 años escribió el británico Gerlad Martin ya se publicó en Reino Unido

Martin también ha sido biógrafo del otro tótem del boom latinoamericano, en un texto publicado, precisamente, por Debate en 2009 y titulado Gabriel García Márquez. Una vida. Para algunos analistas, el contraste político entre los dos delanteros centro del boom, García Márquez y Vargas Llosa, izquierda-derecha, puede estar relacionado con el espíritu crítico de la nueva y polémica obra.

“Aunque teníamos contratado el proyecto desde 2013, no tuvimos acceso al manuscrito hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido, el pasado junio”, explica Miguel Aguilar, editor de Debate. “Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que esperamos de una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón decidimos no incorporarlo a nuestro catálogo”.

Preguntado por este hecho, Gerald Martin ha preferido no participar en este reportaje, a la espera de conocer más profundamente la postura de la editorial. La familia de Vargas Llosa —hay consenso entre los tres hijos— también prefiere no pronunciarse por el momento, informa Martin Bianchi. Desde el grupo Planeta, principal competencia de Penguin Random House, confirman que se harán cargo de la publicación de la obra en España y Latinoamérica (“Desde Estados Unidos hasta Argentina, excepto Brasil”), aunque aún sin fecha de lanzamiento establecida.

¿Qué críticas se vierten en el texto sobre la figura de Vargas Llosa? He aquí algunas. En el capítulo titulado Quo vadis, Marius?, sobre la evolución ideológica del escritor después de perder las elecciones peruanas de 1990, el biógrafo lo describe como “un mero propagandista, un hombre de relaciones públicas, un cortesano de la clase dirigente española”. Cortesano en el sentido literal, por su título de marqués —que le otorgó Juan Carlos I—, pero también en el figurado, como una figura que acude a cualquier evento al que se le invite para “servir” al sistema.

Tanto el autor del libro como el entorno familiar de Vargas Llosa prefirieron no hacer declaraciones sobre la polémica Juan Naharro Gimenez - Getty Images Europe

Martin lo acusa de haberse convertido en lo mismo que le reprochaba a García Márquez en relación con Fidel Castro, pero con una diferencia, a juicio del biógrafo: mientras que el colombiano se enfrentaba a los poderes políticos y económicos, el hispanoperuano les servía. En cuanto al apoyo de Vargas Llosa a figuras políticas de ultraderecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro o José Antonio Kast, el biógrafo critica en el capítulo final su supuesto liberalismo: “Políticamente se volvía cada vez más irascible, más reaccionario y más cerrado de miras. Ni siquiera ligeramente liberal”.

Cuestiones sentimentales

Pero no solo se ponen en solfa cuestiones políticas, sino también sentimentales. Por ejemplo, Martin juzga la carta con la que Vargas Llosa se separa de Julia Urquidi, en 1964, como “melodramática e hipócrita” y “sorprendentemente torpe”, lo que demuestra que el juicio severo no se reserva para el Vargas de la última época. Respecto a su tan comentada relación con la reina de la prensa rosa Isabel Preysler, que llenó enciclopedias de papel cuché en 2015, el biógrafo opina que, motivado por la fama de Preysler, la consideraba como un “trofeo de guerra”. Y vuelve a denostar su introducción en el mundo del famoseo —aunque tanto Vargas como García Márquez, dice, habían “jugado a la celebridad” durante años—, cuando él mismo había criticado ampliamente la sociedad espectacular (por ejemplo, en el ensayo La civilización del espectáculo).

Más generalmente, Martin se sorprende de que Vargas se queje de la decadencia de la cultura, la literatura y las artes cuando, a su juicio, es el dogma neoliberal que defiende el que la provoca: “Se niega rotundamente a afrontar que es un propagandista de la visión del mundo que la ha causado”. Entre otras cosas más, le tacha de maleducado: “Un hombre que llevaba más de medio siglo maltratando verbalmente a otros sin sufrir las consecuencias”.

Sin embargo, la literatura de Vargas Llosa deslumbra a Martin. Alaba su estilo, su audacia, su capacidad de trabajo, su comprensión de la naturaleza humana. Reconoce el merecimiento del premio Nobel y le considera, en su última página, “el mayor novelista realista de la historia de América Latina”. Esa ambivalencia ha sido una constante en la carrera del hispanoperuano: muchos lectores progresistas viven la circunstancia —en realidad no tan contradictoria— de admirar sus letras pero condenar sus posturas políticas.

Un relato “demasiado apasionado para resultar aburrido”

Tras la publicación de la obra en el Reino Unido, la prensa británica ha coincidido en su valoración de la biografía de Martin. En la reseña titulada El izquierdista peruano que se enamoró de Margaret Thatcher, el diario The Guardian describe la obra como “ágil pero analítica” y hace hincapié en alguna de las tesis de Martin: si bien suele pintarse el periplo de Vargas Llosa como un paso de la extrema izquierda a la extrema derecha, “el argumento revisionista de Martin es que Vargas Llosa cruzó una distancia ideológica menor de lo que suele imaginarse. Nunca perteneció realmente a la izquierda”, escribe el reseñista Pratinav Anil. Vargas nunca dejó el elitismo, nunca dejó de ser “un chico pijo de Lima”.

El Financial Times elogia la profunda documentación de la obra, su precisión, y señala que el autor se ha mantenido fiel a la izquierda latinoamericana que representaba García Márquez. Eso hace que ofrezca un relato “con opiniones firmes, juicios vehementes, divagaciones exasperantes, pero a la vez demasiado apasionado para resultar aburrido, Martin no ofrece un retrato formal y frío”, concluye el reseñista Boyd Tonkin. Le considera un “narrador parcial” que “afila su hacha constantemente”.