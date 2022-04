La policía británica encontró la cédula militar y las fotografías del director del Museo Malvinas vendidas en eBay en forma ilegal

Un año y medio después, la policía británica halló en Inglaterra el documento militar y dos fotografías del veterano de la guerra de Malvinas Edgardo Esteban que, además de escritor y periodista, dirige el Museo Malvinas desde 2020. A mediados de ese mismo año, trascendió que en la página web de eBay del Reino Unido, un particular ofertaba un lote de documentos y fotos que habían pertenecido a soldados argentinos y británicos que participaron de la guerra en el Atlántico Sur, cuarenta años atrás. En ese lote, que incluía una medalla de un integrante de la Marina Real, había fotografías y la cédula militar de Esteban. Luego de un reclamo a la embajada argentina en Inglaterra, se iniciaron acciones legales en el Reino Unido para recobrar las pertenencias.

Edgardo Esteban, veterano de guerra, dirige el Museo Malvinas desde 2020 De MaFer Raimondo - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43733581

“Es un día muy especial; cuarenta años después del inicio de la guerra me reencuentro con esa parte de mi historia -dijo Esteban a LA NACION este mediodía-. Hay fotos mías que nunca pude recuperar porque las entregué en el Canberra como prisionero de guerra. Que se cierre este círculo en este contexto y en este tiempo es un abrazo que me da la vida y que me permite cerrar asignaturas pendientes. Por eso es la emoción especial que hoy tengo. Fue un largo camino, que hicimos por vía judicial, que a veces es lenta, pero esperar valió la pena. Es un camino de lucha y de esperanza”.

Esteban agradeció la colaboración del embajador argentino en Londres, Javier Figueroa; del actual secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, y del anterior, Daniel Filmus, y, en especial, del argentino residente en Londres Federico Cincotta, abogado y solicitor de Inglaterra y Gales. Cincotta fue el que tomó su caso en el Reino Unido y denunció la venta ilegal ante la policía británica.

En diálogo con LA NACION, el abogado argentino contó que para su estudio, Cincotta International Advisory Firm, había sido “un gran orgullo” ayudar a Esteban y a la embajada argentina a recuperar el documento militar y las fotos. El comprador del lote ofertado por eBay, en el que se incluían fotografías de Esteban y sus compañeros, había pagado 1750 libras esterlinas y fue identificado como “Harry Pitt 69″. Este, a su vez, lo vendió a un tercero cuya identidad no trascendió. Luego de solicitar un informe a la plataforma eBay (sin éxito) y enviar una carta a la casa de subastas Dix Noonan Web, que era la que había ofertado el lote, Cincotta llevó el caso a la policía a inicios de 2021.

El abogado argentino Federico Cincotta tomó el caso de Esteban en Reino Unido; encontrar los documentos llevó 17 meses Matías Galán - Gentileza Federico Cincotta

Por varios meses, la policía británica no se mostró interesada en resolver el misterio de la venta ilegal de documentos de guerra, pero un cambio en el equipo, que tuvo lugar hace pocas semanas, activó la búsqueda y se identificó a la persona que los había comprado. Según dijo el abogado, esta persona se mostró dispuesta a entregar los documentos de Esteban. “Fue un honor haber ayudado a recobrar los documentos de Edgardo, a gestionar la búsqueda y la entrega, que ocurrirá en las próximas horas”, destacó Cincotta. Se prevé que la embajada argentina en el Reino Unido organice un acto oficial de restitución de los documentos (militares y fotográficos) de la guerra de Malvinas a su legítimo propietario, Edgardo Esteban.