Malvinas: inician acciones legales en Londres para recuperar un “trofeo de guerra”

El abogado argentino y solicitor de Inglaterra y Gales Federico Cincotta (1977) inició acciones legales en Londres para recuperar el documento militar de Edgardo Esteban, veterano de la guerra de Malvinas y director del Museo Malvinas desde inicios de 2020. En diálogo con LA NACION, indicó que para su estudio, Cincotta International Advisory Firm, era “un honor” ayudar a Esteban a recuperar su documento militar, que desde mediados de julio había sido ofertado en la plataforma de comercio electrónico eBay. El comprador de ese lote, en el que se incluían fotografías de Esteban y sus compañeros, y medallas de un integrante de la Marina británica, pagó 1750 libras esterlinas y fue identificado como “Harry Pitt 69″.

“No sabemos si es un seudónimo -dijo Cincotta esta mañana-. Intenté comunicarme con él luego de registrarme en eBay, pero no obtuve respuesta. Entonces, envié una carta a la casa de subastas Dix Noonan Web (DNW), que era la que había ofertado el lote”. Según lo establecido por la Convención de Viena, que tanto el Reino Unido como la Argentina han firmado, está expresamente prohibido que los integrantes de un ejército se apropien de objetos de los prisioneros de guerra.

Medallas, fotografías y documentos de Edgardo Esteban integraban el lote subastado en eBay

La casa de subastas se comprometió a colaborar en forma activa en la recuperación del documento militar del actual director del Museo Malvinas. “En parte, porque saben que es muy mala publicidad para ellos”, indicó el solicitor argentino, que en su carta tuvo que poner entre paréntesis el nombre que los británicos dan a las islas Malvinas. Días atrás, medios periodísticos británicos, como el Daily Mail y la agencia de noticias Merco Press, dieron a conocer el caso. “Falkland’s veteran left ‘in tears’ after discovering his ‘stolen’ wartime identity documents have been sold at auction for £1,750″, tituló el Daily Mail. El uso irónico de las comillas no es un recurso exclusivo de la prensa argentina.

La carta que envió el abogado argentino residente en Londres a DNW se denomina letter before action, y se envía antes de realizar la denuncia a la policía, que luego debe elevar el caso al fiscal hasta llegar a la corte. Cincotta se mostró optimista. “Aunque no sabemos si ‘Harry Pitt 69′ vendió el documento a un tercero, creo que la casa de subastas va a entregar el documento”, dijo. Representantes de DNW se comunicaron por teléfono con el estudio de Cincotta, que contó con la colaboración, en Londres, de Jonathan Gould (barrister de Blackfriars Chambers) y del abogado y profesor Damián Loretti, desde Buenos Aires. “Cuando estalló la guerra, yo recién empezaba la escuela primaria”, reveló el abogado argentino, que en estos días vio con su familia la temporada 4 de la serie The Crown, donde el conflicto bélico del Atlántico Sur que se desarrolló entre abril y junio de 1982, y que tantas vidas costó, forma parte de la trama.

“Hacer la gestión con un abogado en el Reino Unido me permitirá recuperar el documento sin tener que pagar, porque es algo que me pertenece, que es mío, y que no corresponde que haya sido rematado en dos oportunidades -dijo Esteban al ser consultado por LA NACION-. Hay cierta buena predisposición de los subastadores, pero más allá de eso quiero que me devuelvan el documento. Si no hay una respuesta inmediata, haremos la denuncia en la policía y la Justicia”. Aunque están al tanto de esta negociación, el funcionario prefiere que ni la Cancillería ni la embajada argentina en Londres intervengan en el asunto. Cincotta, por su parte, anticipó que el desenlace del caso del “trofeo de guerra” rematado en eBay podría darse en los primeros días de 2021.