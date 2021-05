La portuguesa Ana Luísa Amaral ganó el Premio Reino Sofía de Poesía

MADRID.– El jurado del galardón más destacado de la poesía iberoamericana, el Premio Reina Sofía, distinguió hoy a Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956), con este prestigioso reconocimiento. Amaral, quien expresó sentir una “felicidad inmensa” tras conocer la noticia, no solo explora en su extensa obra este género, tanto para grandes como para niños, sino también el ensayo, la narrativa y el teatro.

Antonio Muñoz Molina, Berna González Harbour, Luis García Montero, Selena Millares y Raúl Zurita, entre otros destacados poetas, anunciaron hoy en el Palacio Real de Madrid el fallo en el que le conceden a Amaral el galardón de la edición 2021: “[La obra de Amaral] cruza la literatura con las cosas importantes de la vida, que son la reivindicación de la justicia” y “[es también] un mensaje de apertura, de respeto, de tolerancia y de reivindicación, también en clave anglosajona, que ha sabido unir con las letras portuguesas el valor de lo pequeño y lo cotidiano”.

Amaral combina la escritura con una extensa carrera académica donde explora, desde la Literatura Comparada, el feminismo y las teorías de género Barbara Zanon - Getty Images Europe

Amaral, profesora de la Universidad de Oporto, codirectora del Centro de Literatura Comparada Margarida Losa, traductora al portugués (por ejemplo, de La tempestad, de William Shakespeare, de la última ganadora del Premio Nobel, Louise Glück, y de Emily Dickinson, sobre cuya obra escribió su tesis doctoral), y se desenvuelve en varios géneros literarios. Entre otras distinciones anteriores se encuentran el Grande Premio de otorga la Asociación de Escritores Portugueses, el Casino da Póvoa, el Premio Giuseppe Acerbi (2007) y el Premio PEN de Narrativa.

En 2020 la editorial Sexto Piso, con traducción de Paula Abramo, publicó What´s in a Name, que contiene tres poemas sobre la crisis de los refugiados en Europa. “Considerada por la crítica como la poeta portuguesa viva más importante, y cuya obra ha sido comparada con la de Emily Dickinson y Wislawa Szymborska, se aleja de cualquier discurso épico o grandilocuente, y transfigura los pequeños actos cotidianos en momentos poéticos de gran voltaje, vitalidad y profundidad”, es el texto con el que la editorial presenta esta publicación de Amaral. También en castellano está publicado el poemario Oscuro (Olifante).

“A veces pienso que Pessoa eclipsa a los demás poetas maravillosos que tenemos en Portugal. Pessoa y Camoes son los grandes referentes de la tradición de la poesía portuguesa, pero hay otros grandes : Sophia de Mello Breyner, Maria Teresa Horta, Eugénio Andrade y tantos otros ”, decía en 2017 en la Biblioteca Nacional de España. Dentro de la no ficción Amaral ha explorado feminismo y la teoría queer en sus escritos. Escribió junto con Ana Gabriela Macedo Diccionario de la crítica feminista (2005) y Sombras de porcelana brava (Vaso Roto Ediciones). “A veces les pido a mis alumnos más jóvenes que nombren poetas del siglo XX. Nombran a un montón. Cuando le pido que me nombren a poetisas aparecen algunos nombres. Si les pido que nombres a autoras anteriores, llegan hasta Florbela Espanca, pero antes de ella, en el siglo XVII, no hay nada. Son muy pocos los nombres de las mujeres poetas en Portugal”, lamenta. Para niños, Amaral escribió Auto de Morfina Mendes, Como tu, Gaspar y Dedo Diferente e Outras Histórias. En teatro destaca O olhar diagonal das coisas y en narrativa, Ara.

El Premio Reina Sofía, galardón otorgado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, entrega a su ganador 42 mil euros. Su objetivo es “premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España”. El chileno Raúl Zurita es el último ganador del premio y, previamente, en 2019, el recientemente fallecido Joan Margarit, también ganador del premio Cervantes. El único ganador argentino fue Juan Gelman (2005), a quien la flamante ganadora, dijo conocer bien a partir de la reiterada lectura de su poesía. Amaral había dos veces propuesta para este premio que, finalmente, hoy se le ha concedido en Madrid.