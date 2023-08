escuchar

La literatura de América Latina tiene un nuevo motivo para enorgullecerse. La escritora mexicana nacida en Francia con el título de princesa Hélène Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor, Elena Poniatowska (París, 1932), ganó la octava edición del Premio Carlos Fuentes, que se entrega desde 2012. La autora de La noche de Tlatelolco (1971) y Nada, nadie. Las voces del temblor (1988), con los que se anticipó a una forma consagrada décadas después por la Nobel Svetlana Alexiévich y Emmanuel Carrère, recibirá el equivalente a 125 mil dólares estadounidenses, un diploma y una escultura diseñada por el artista Vicente Rojo.

Elena Poniatowska tiene 91 años AFP

“Todo el mundo escribe a partir de una realidad a veces muy personal o a veces pública como es el asesinato de jóvenes en México”, dijo la autora, de 91 años, en diálogo con LA NACION el mes pasado. Poniatowska se dedicó la periodismo en su juventud “casi de un día para el otro”, contó. “Leía artículos, era una muchacha joven que no tenía estudios importantes; de hecho, lo que me ayudó fue saber hablar en tres idiomas, pero yo no era universitaria, lo cual siempre me ha dolido mucho. Los entrevistados a los que fui a ver siempre fueron muy generosos, muy cordiales conmigo, Alfonso Reyes, David Alfaro Siqueiros, las actrices María Félix y Dolores del Río. Tuve mucha suerte y adquirí a través de ellos un conocimiento de mi país. Ahora aparecen miles de entrevistas en los periódicos y muchas veces ya la entrevista no tiene el sentido que tuvo cuando yo me inicié en 1953″.

La crítica social, los dramas íntimos espejados en circunstancias políticas, las mixturas entre ficción y realidad y la desposesión de la voz propia para dar lugar a la de los grupos marginalizados (indígenas, mujeres, trabajadores) son algunas de las constantes de su obra.

“Sus textos han narrado, mediante testimonios y ficción, momentos capitales de la historia reciente de México”, consideró el jurado integrado por Concepción Company, Javier Garciadiego, Luis García Montero, Reneé Acosta y Margo Glantz (ganadora del premio en 2022). Lo asistieron Rodrigo Borja Torres, como representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y Julia Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Portada de "El amante polaco", de Elena Poniatowska; "La rama de los Poniatowski en México se extinguió con la muerte de nuestro hermano Jan", cuenta la autora

Poniatowska, que publicado decenas de libros y dio voz a la protagonista de la película animada Coco, es la cuarta mujer en obtener este galardón, junto con Glantz, la chilena Diamela Eltit (2020) y Luisa Valenzuela, que lo recibió en 2019. El primero en ganarlo fue el peruano-español Mario Vargas Llosa en 2012; el nicaragüense Sergio Ramírez lo obtuvo en 2014, el mexicano Eduardo Lizalde en 2016 y el español Luis Goytisolo en 2018.

La Secretaría de Cultura Federal y la UNAM conceden este premio a escritoras o escritores que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Fue instaurado en memoria del escritor mexicano Carlos Fuentes, en 2012, año de su fallecimiento (al comienzo era bianual, pero a partir de 2019, por un acuerdo entre la Secretaría de Cultura mexicana, la UNAM y la periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes, se convirtió en anual).

Poniatowska ha publicado novelas, cuentos, poesías, ensayos, crónicas y adaptaciones teatrales. Vive en México desde 1942 y posee la nacionalidad mexicana desde el año de 1969. Después de una formación inicial en lengua inglesa y española, en 1949 realizó sus estudios en Estados Unidos, hasta regresar a México en 1953. En esa época comenzó a trabajar en el periódico Excélsior, donde por medio de entrevistas retrató la realidad de su país en los años 1950.

En 1968 se casó con el reconocido astrónomo mexicano Guillermo Haro Barraza, al que había entrevistado años atrás; la historia de amor entre el científico y la escritora aparece desarrollada en la novela La piel del cielo (que mereció el Premio Alfaguara en 2001) y en los segmentos autobiográficos de El amante polaco, publicada recientemente en la Argentina en un solo volumen y donde la autora reconstruye su genealogía que la une a la realeza europea. La madre de la escritora era mexicana -algo que la niña Poniatowska descubrió con asombro al arribar a México en 1942 con su familia- y su padre, polaco.

En 1955 publicó su primera novela, Lilus Kikus y en 1971 obtuvo el premio literario Xavier Villaurrutia por La noche de Tlatelolco, pero lo rechazó mediante una carta abierta al entonces presidente mexicano Luis Echeverría (”¿Quién va a premiar a los muertos?”, se preguntaba, en referencia a los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco). En 1964 presentó Hasta no verte Jesús mío, y en 1988, La flor de lis. Colaboró en distintos diarios y revistas. Es autora de biografías noveladas de las artistas Leonora Carrington, Angelina Beloff y Tina Modotti. En 2007, con El tren pasa primero, ganó el Premio Rómulo Gallegos 2007.

En 2013, obtuvo el Premio Cervantes. “Creo que el Cervantes me dio cierta fortaleza para mi carácter. Porque yo soy periodista como usted, me la paso haciendo preguntas, no tengo certezas, no tengo seguridad de nada y el Cervantes fue una plataforma de donde arrancar”, dijo con humildad. En abril, el Senado mexicano le entregó la Medalla Belisario Domínguez, uno de los reconocimientos más importantes en el país norteamericano.