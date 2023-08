escuchar

El que avisa no traiciona. El precandidato presidencial más votado en las PASO, Javier Milei, de La Libertad Avanza, había anticipado en diálogo con LA NACION durante la Feria del Libro porteña, que si llegaba a la presidencia cerraría el Ministerio de Cultura. “No habrá Ministerio de Cultura; el área estará bajo la dependencia de Jefatura de Gabinete”, agregó. Al ser consultado si tenía en mente al responsable del área, dijo que tenía “dos candidatos posibles”.

“Más allá de lo que puede ser mi visión, de inicio hay restricciones asociadas a las condiciones iniciales y eso implica buscar la mejor manera de cubrir el área”, dijo en respuesta a la continuidad de los programas desarrollados por distintas gestiones en Cultura. Del Ministerio dependen en la actualidad organismos como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Teatro Nacional Cervantes, el Centro Cultural Borges, el Fondo Nacional de las Artes, el CCK y Tecnopólis, además de varios museos e institutos.

Respecto de si habría un recorte presupuestario considerable, había manifestado que los grandes recortes irían “por otro lado”, y que no se afectaría el desempeño del área. El ahora candidato a la presidencia por La Libertad Avanza también anticipó que buscaría “cerrar o privatizar” la agencia de noticias Télam y la TV Pública.

En su programa de reformas de “tres generaciones”, Milei anunció días atrás su voluntad de reducir el gabinete a ocho ministerios: Defensa y Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior y Capital Humano; algunos presumen que Cultura, junto con Educación, Salud y Desarrollo Social, formaría parte de este último gabinete si Milei asume como presidente el próximo 10 de diciembre. El presupuesto del Ministerio de Cultura este año ronda los cuarenta mil millones de pesos.

En la plataforma electoral de La Libertad Avanza hay dos menciones a cultura. “Es una alianza de gobierno que reúne, convoca y se dirige a hombres y mujeres de toda condición social, conformada por distintos partidos políticos, y creada para impulsar políticas liberales que coadyuven al despegue económico, político, cultural y social que los argentinos necesitamos para volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del ano 1900″, se lee. Y: “La administración apropiada de las áreas de gobierno brindaran las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de las personas en un contexto social y económico, que reivindique los valores del pensamiento autónomo, crítico y libre; que propicie la cultura de los ciudadanos creativos, racionales, que transmitan valores que convoquen al crecimiento personal y colectivo, tal que podamos proyectarnos como una sociedad moderna, confiable y pujante”.

Los escritores reaccionaron en X tras las PASO

En X, exTwitter, reconocidos escritores compartieron con los seguidores sus impresiones, reflexiones y emociones ante los resultados de las PASO, en las que salió triunfante el líder libertario.

Si para muchos de nosotros antes era complicado poner algo por acá, me imagino lo que puede ser ahora. — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) August 14, 2023

“Si para muchos de nosotros antes era complicado poner algo por acá, me imagino lo que puede ser ahora”, escribió hoy Claudia Piñeiro. “Buen día, aprovechen a llevar a sus hijos al colegio antes de que arranque el tema voucher”, ironizó el narrador Félix Bruzzone en referencia a la propuesta de Milei de distribuir vouchers para que las familias decidan a qué establecimiento educativo enviar a los chicos.

Buen día, aprovechen a llevar a sus hijos al colegio antes de que arranque el tema voucher. — Félix Bruzzone (@Felixbruzzone) August 14, 2023

La escritora y guionista Tamara Tenenbaum, ayer, posteó brevemente: “Todos morir”. Y la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan: “Tengo miedo”. En respuesta a un tuit, el escritor Gonzalo Garcés reflexionó: “Es más razonable pensar que el país se corrió hacia el liberalismo y no que el kirchnerismo es capaz de manipular millones de votos con el fin de quedar terceros. Me parece”. Pola Oloixarac se compadeció de Horacio Rodríguez Larreta: “Me destruye Horacio con la voz quebradiza”.

Es más razonable pensar que el país se corrió hacia el liberalismo y no que el kirchnerismo es capaz de manipular millones de votos con el fin de quedar terceros. Me parece. https://t.co/jHlcJt3WZr — Gonzalo Garcés (@GonzaloGarces5) August 14, 2023

“Cada desocupado, cada trabajador precarizado, cada estudiante de la educación pública, cada pibe que no encuentra lugar en esta sociedad y votó a Milei es un fracaso de peronismo y de la izquierda. Con la victimización y la autoindulgencia no alcanza. Con los convencidos, tampoco”, sostuvo el escritor Sergio Olguín. Su colega Cecilia Szperling publicó hoy: “Que no avance”.

Arrasa @JMilei.

No pudieron contra él ni comprando a prácticamente toda la prensa; ni comprando encuestadoras que, como siempre, volvieron a errar; ni difamando a Javier de todas las maneras posibles; ni promoviendo libros berretas escritos en tiempo récord; ni poniendo a toda… — Agustín Laje (@AgustinLaje) August 13, 2023

El escritor y licenciado en Ciencia Política Agustín Laje escribió ayer en X: “Arrasa @JMilei. No pudieron contra él ni comprando a prácticamente toda la prensa; ni comprando encuestadoras que, como siempre, volvieron a errar; ni difamando a Javier de todas las maneras posibles; ni promoviendo libros berretas escritos en tiempo récord; ni poniendo a toda marcha las máquinas clientelares de la partidocracia argentina. La casta política está en problemas”.