“La responsabilidad la tiene la Secretaría General de la Presidencia”: nuevo round entre el artista Helmut Ditsch y el Gobierno

A tres meses del primer reclamo del artista Helmut Ditsch (1962) sobre el paradero de su obra El triunfo de la naturaleza, réplica de alta calidad de su pintura al óleo inspirada en el glaciar Perito Moreno que el Gobierno decidió retirar sin aviso de una sala de la Casa Rosada en pleno debate de la ley de glaciares, el pintor argentino cuenta, en un video difundido hoy a los medios de prensa, que recibió una respuesta “humillante” por parte de las autoridades. El video, en el que lee la respuesta oficial, fue grabado en su atelier en Viena.

“Finalmente me contestaron de Casa Rosada -comienza Ditsch-. Me dicen que ellos tienen la obra, que la puedo retirar, pero que no me van a ayudar a moverla. A cambio, van a poner a la Policía Militar a vigilar cada uno de mis movimientos. Tampoco me permiten hacer el peritaje necesario para embalar la obra, es decir, no me permiten sacarle fotos para documentar el estado en que esté, y me exigen a que firme un documento que me comprometa a no demandarlos. Humillante”. Ditsch había cedido la obra al Estado en 2012.

Nuevo reclamo del artista Helmut Distch por su obra al Gobierno

Nacido y criado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, es uno de los pintores mejor cotizados en la escena internacional. Sus obras, de tamaños monumentales, recrean y honran paisajes de la naturaleza argentina y forman parte de colecciones privadas y públicas. Según revela el artista, contra entrega de la obra se le exige firmar un documento en el que se compromete a no demandar al Gobierno. El video también se publicó en redes sociales.

El artista señala como responsable de la controversia a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei quien habría dado la orden de descolgar la obra de ecoarte. Semanas atrás, el exvocero presidencial Javier Lanari había dicho a LA NACION que la pintura estaba en “mantenimiento y conservación”. Hoy, ante una nueva fase de la controversia, se consultó al flamante vocero Adrián Ravier, pero aún no se obtuvo respuesta.

“Cualquier daño que sufra mi obra no es un daño contra mí, sino que es un daño contra todas y todos los argentinos”, remarcó el artista en la videodenuncia, donde agradece a la gente y a los periodistas, “que siempre hicieron que no me sintiera solo, y les quiero agradecer por todo el amor que recibo y por estar unidos”. El artista considera que no están dadas las condiciones para poder retirar la pintura.