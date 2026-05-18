El artista Helmut Ditsch le reclama al Gobierno que quiere recuperar su cuadro del glaciar Perito Moreno

Desde Viena, donde reside, el artista argentino Helmut Ditsch denuncia en un video que el Gobierno argentino no responde sus reclamos que hizo en abril y mayo por la devolución de una obra suya. Se trata de la réplica de El triunfo de la naturaleza, inspirada en el glaciar Perito Moreno, que había sido retirada de la Casa Rosada en marzo, mientras se debatía en el Congreso la reforma de la ley de glaciares. Tras haber expresado su sorpresa a través de su cuenta en Instagram y en los medios de prensa por el retiro del cuadro, ahora informa que desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no respondieron sus consultas sobre el destino de la pieza.

“Che, no se roben mi obra -dice Ditsch en el video publicado hoy en Instagram-. Hace tres semanas que estoy enviando mails a la Secretaría General de la Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra, que en su momento cedí a Casa de Gobierno hasta el día que no la quieran. Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela. Y como no contestan mis mails, me comunico a través de esta vía para pedirles otra vez, amablemente, que me devuelvan la obra así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes”.

El artista Helmut Ditsch reclama al Gobierno la devolución de su obra

Ditsch grabó el video, que dura un minuto, delante de la imponente imagen de su obra Los hielos (también inspirada en el Perito Moreno), ante una mesa de vidiro que lo refleja, y al lado de un mate azul y los ejemplares de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. El uso del verbo “robar” no parece ingenuo en medio de la crisis que afecta al Gobierno por las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios libertarios.

LA NACION intentó comunicarse con Secretaría General de la Presidencia y con el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, pero no obtuvo respuesta. A finales de marzo, lacónicamente se había notificado que la obra iba a ser “reparada” y enviada, “quizás”, a un museo.

El cuadro, réplica de una pintura inspirada en el glaciar Perito Moreno, fue retirado de una de las salas de Casa Rosada durante el mes de marzo tras ser exhibida allí durante trece años. Oriundo de San Martín, Ditsch registra varios récords de venta para el arte argentino.