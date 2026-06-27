Karina Milei agradeció a Manuel Adorni tras dejar su cargo: “Persona íntegra y valiosa”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, agradeció este sábado a Manuel Adorni por su gestión en la vocería presidencial y la Jefatura de Gabinete tras la renuncia del funcionario.

La hermana del presidente Javier Milei destacó el “incansable trabajo” de Adorni “durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”.

El posteo de Karina Milei

“Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, añadió desde sus redes sociales.

Y cerró: “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”.

Adorni, en el último Día de la Bandera Marcelo Manera - LA NACION

Como la persona más influyente del Gobierno, Karina Milei había sido de las funcionarias que más había respaldado a Adorni durante el escándalo generado por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Incluso las publicaciones que la hermana del Presidente había hecho en redes parecían encolumnar a la tropa libertaria cada vez que era necesario cerrar filas para defender al ahora exministro coordinador. Hasta que el apoyo empezó a mermar y Adorni fue perdiendo cada vez más legitimidad dentro de la Casa Rosada.

La renuncia

El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento del patrimonio de Adorni desde que entró a la función pública. Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio coincidió con el devenir del Mundial.

Este sábado, unas horas antes del partido entre Argentina y Jordania por la última fecha de la fase de grupos, confirmó que da un paso al costado. La medida había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia. “Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, dijo el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”.

Javier Milei y el saliente jefe de Gabinete, Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

En el extenso comunicado, apuntó directamente contra los medios, a los que acusó de realizar una “carnicería mediática” contra él y su familia. Le dijo también al Presidente que él entendió “todo lo que sufrió durante todo este tiempo” y añadió el primer pasaje contra la prensa: “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

El punto de quiebre de los Milei

Tal como publicó LA NACION, los hermanos Milei perdieron certezas sobre mantener al jefe de Gabinete el pasado jueves. Las principales razones para su salida se relacionan, por un lado, con el desgaste personal tras casi cuatro meses de revelaciones sobre su patrimonio y, por el otro, con la imposibilidad de avanzar en el Congreso sin que Adorni quedara en jaque.

Javier y Karina Milei mientras Manuel Adorni presenta el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oróz

Karina Milei entendió que el Senado no podría continuar con el tratamiento de la ley de sociedades porque, al habilitar el quorum, Adorni iba a terminar interpelado y con moción de censura. Además, para el miércoles próximo estaba convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales y tampoco esperaban un buen devenir para el jefe de Gabinete en Diputados.

Además, fuentes aseguraron que hubo una comunicación entre la senadora Patricia Bullrich y Karina Milei, donde la exministra de Seguridad le manifestó que esto “no daba más”.