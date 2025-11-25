LA NACION

La Universidad Maimónides distinguirá a Luis Ovsejevich como Doctor Honoris Causa

El fundador de Fundación Konex recibirá mañana la máxima distinción académica; el acto será público

La Universidad Maimónides entregará mañana a las 18.30 el título de Doctor Honoris Causa al abogado, empresario y gestor cultural Luis Ovsejevich, creador y presidente de la Fundación Konex. La distinción, que reconoce sus “méritos académicos y profesionales”, se otorgará en una ceremonia pública en el Aula Magna de la UMAI (Hidalgo 775). Participarán del acto el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el Dr. Jorge Lerman, mientras que el presidente de la UMAI, Adrián Giacchino, será el encargado de formalizar la entrega.

Ovsejevich combinó su formación jurídica y musical con una intensa actividad empresarial y filantrópica. En 1980 creó la Fundación Konex y los Premios Konex, destinados a destacar a personalidades y organizaciones de diez áreas clave de la vida cultural y social del país. A lo largo de los años, impulsó iniciativas como el ciclo Vamos a la Música, los Festivales Konex de la Cultura o el Festival Konex de Música Clásica y contribuyó a ampliar el acceso del público a propuestas artísticas diversas.

Su recorrido también incluye una etapa al frente del Teatro Colón, donde fue Director General ad honorem durante las temporadas 1998 y 1999, y la creación de espacios que ya forman parte del paisaje cultural porteño, como el Centro Cultural Konex.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Scopus, la distinción Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes y en 2023 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

