La argentina Agustina Bazterrica compite con la Nobel Han Kang por un importante premio en Estados Unidos

La Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés) anunció a los finalistas de las Medallas Andrew Carnegie a la Excelencia Literaria; entre las tres obras de ficción, que sorprendentemente todas son obras traducidas, resultó seleccionada la versión al inglés de Las indignas (The Unworhty), novela de Agustina Bazterrica, con traducción de la canadiense Sarah Moses. La obra de la autora argentina compite con We Do No Part (Imposible decir adiós), de la Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, traducida por E. Yaewon y Paige Aniyah Morris, y A Guardian and a Thief, de la novelista india Megha Majumdar, traducida por Catherine Khordoc.

Atrás quedaron títulos de Ian McEwan, Susan Choi, Annika Norlin, Andrew Porter, David Szalay y Ocean Vuong. Las Medallas Andrew Carnegie se entregan a los mejores libros de ficción y no ficción para adultos publicados en Estados Unidos.

Este año, las tres novelas finalistas de las Medallas Andrew Carnegie son traducciones

“La cautivadora novela de terror literario feminista de Bazterrica está protagonizada por una narradora anónima que busca refugio en una comuna jerárquica y retorcida de una ciudad sin nombre, mientras documenta su deplorable situación en un diario clandestino -consigna la ALA-. Bazterrica se siente como pez en el agua dramatizando los actos violentos y atroces a los que son sometidos los residentes de la comunidad y los que, a su vez, se infligen entre sí. Un horror satírico, incisivo y convincente que desafía el fervor religioso y la obediencia ciega”.

Las tres obras finalistas de no ficción son Baldwin, Styron, and Me, de la canadiense Mélikah Abdelmoumen, traducida del francés por Catherine Khordoc (nominada en la categoría de ficción); There Is No Place for Us: Working and Homeless in America, del estadounidense Brian Goldstone, y Things in Nature Merely Grow, de la chino-estadounidense Yiyun Li.

El jurado está integrado por la presidenta de la ALA, la bibliotecaria Lillian Dabney; la subdirectora de Bibliotecas e Inclusión, Recursos y Programas, Biblioteca Pública del Condado de Jefferson, Lizzie Gall; la guionista y reseñadora de Booklist, Kristine Huntley; el gerente de The Ivy Bookshop, Amani Jackson; la directora de la Oficina de Comunicaciones Académicas, Universidad de Stanford, Rochelle Lundy, la bibliotecaria Kathy Sexton, y la gerente de Ebsco, Christine Wells.

Megha Majumdar, Agustina Bazterrica y Han Kang

Los ganadores de la Medalla Carnegie, que se anunciarán el 27 de enero de 2026, durante la Conferencia Anual de la ALA, en Chicago, recibirán cinco mil dólares cada uno. Los premios, creados en 2012, funcionan como guía de lecturas de calidad para adultos y garantizan la presencia de los títulos finalistas en las bibliotecas estadounidenses.

La escritora argentina, reconocida internacionalmente por su novela Cadáver exquisito, brindará el jueves 4, en el Keene State College, en New Hampshire, una conferencia sobre la “literatura como zona de resistencia”, en la que abordará la cuestión de los femicidios y transfemicidios en la Argentina. Dedicará su charla a las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

“Durante cincuenta minutos trataré de explicar el tema de la violencia de género a través de los cuentos ‘Las cosas que perdimos en el fuego’, de Mariana Enriquez [del volumen homónimo], y ‘Orilleras’, de Ana Llurba [incluido Constelaciones familiares que en 2021 ganó el premio Celsius en la Semana Negra de Gijón]. Voy a citar a Rita Segato y a un montón de gente de América Latina. Me da orgullo que los estadounidenses me escuchen hablar de estas intelectuales espectaculares que tenemos”, dijo Bazterrica a LA NACION.