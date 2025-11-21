Las diez obras de arte latinoamericano más caras en subastas
Dos nuevas pinturas, de Frida Kahlo y Wifredo Lam, ingresaron hoy al codiciado Top Ten al ser rematadas en Sotheby’s de Nueva York; la artista mexicana se desplazó a sí misma y ocupa tres puestos
1 minuto de lectura
Dos nuevas obras, de Frida Kahlo y Wifredo Lam, ingresaron hoy al codiciado Top Ten de las obras más caras de arte latinoamericano vendidas en subastas. Este ranking no incluye compras realizadas en forma privada, como la de Baile en Tehuantepec de Diego Rivera por Eduardo Costantini, o La luna (1928) de Tarsila do Amaral por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
1. US$ 54,6 millones
2. US$ 34,8 millones
3. US$ 28,4 millones
4. US$ 14,1 millones
5. US$ 11,3 millones
6. US$ 11,2 millones
7. US$ 9,6 millones
8. US$ 8 millones
9. US$ 7,3 millones
9. US$ 7,2 millones
