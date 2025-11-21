Las diez obras de arte latinoamericano más caras en subastas

Dos nuevas obras, de Frida Kahlo y Wifredo Lam, ingresaron hoy al codiciado Top Ten de las obras más caras de arte latinoamericano vendidas en subastas. Este ranking no incluye compras realizadas en forma privada, como la de Baile en Tehuantepec de Diego Rivera por Eduardo Costantini, o La luna (1928) de Tarsila do Amaral por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

1. US$ 54,6 millones

"El sueño (La cama)" (1940), Frida Kahlo (Sotheby’s, 2025) Gentileza Sotheby's

2. US$ 34,8 millones

"Diego y yo (Frida)" (1949), Frida Kahlo (Sotheby’s, 2021) Gentileza Eduardo Costantini

3. US$ 28,4 millones

"Las distracciones de Dagoberto" (1945), Leonora Carrington (Sotheby’s, 2024)

4. US$ 14,1 millones

"Los rivales" (1931), de Diego Rivera (Christie’s, 2022) Gentileza Christies

5. US$ 11,3 millones

“La Mujer Gato” (1951) Leonora Carrington (Sotheby’s, 2024) Gentileza Sotheby's

6. US$ 11,2 millones

"La caipirinha" (1923), Tarsila do Amaral (Bolsa de Arte, San Pablo, 2020) Gentileza Bolsa de Arte

7. US$ 9,6 millones

"Omi Obini" (1943), Wifredo Lam (Sotheby’s, 2020) Gentileza Eduardo Costantini

8. US$ 8 millones

"Dos desnudos en el bosque (La tierra misma)" (1939), Frida Kahlo (Christie’s, 2016) Gentileza Christie's

9. US$ 7,3 millones

"Ídolo (Oyá/Divinité de l'air et de la mort)" (1944), Wilfredo Lam (Sotheby’s, 2025) Gentileza Sotheby's

9. US$ 7,2 millones