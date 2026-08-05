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Las luchas del futuro

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Mariano Holot
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Robots luchan durante el evento de lucha de robots humanoides "Rek Tokyo 2026" en el distrito de Akihabara, Tokio, el 25 de julio de 2026. (Foto de Philip FONG / AFP)
Robots luchan durante el evento de lucha de robots humanoides "Rek Tokyo 2026" en el distrito de Akihabara, Tokio, el 25 de julio de 2026. (Foto de Philip FONG / AFP)PHILIP FONG - AFP

Tokio, Japón.- Entre las numerosas polémicas en torno del uso de la inteligencia artificial, suele citarse un reclamo de tono irónico: sería preferible que las máquinas dejaran a los seres humanos el arte, el pensamiento y toda tarea que requiera nuestra inteligencia, y se ocuparan, en cambio, de los trabajos pesados y del esfuerzo físico. Esta imagen podría respaldar aquella aspiración: dos robots protagonizan una lucha en una jaula, digna de los mejores combates de la WWE e incluso de nuestros modestos luchadores de catch. Se trata de un evento llamado Rek Tokyo 2026, realizado en Japón, en el que se realizan combates con robots humanoides. Pero no conviene entusiasmarse a partir de esto con un posible nuevo reparto de funciones. Siguiendo con los ejercicios de la imaginación, bien podría pensarse en un futuro en el que las sempiternas luchas entre humanos devengan entretenimiento de robots.

Por Mariano Holot
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