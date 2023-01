Las memorias del príncipe Harry marcaron un récord: es el libro de no ficción más vendido en un solo día

escuchar

Después de arrasar en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, la controvertida autobiografía del príncipe Harry, En la sombra, está disponible en las librerías argentinas. Tiene 560 páginas y cuesta $8599. En el Reino Unido salió a la venta el pasado martes. Con el récord de casi un millón y medio de ejemplares vendidos en el primer día en su versión en inglés, se convirtió en la obra de no ficción que más rápido se vendió en el Reino Unido.

“Siempre supimos que este libro volaría, pero está superando incluso nuestras expectativas más optimistas”, declaró en un comunicado Larry Finlay, director General de Transworld Penguin Random House. Según el editor, sólo otro libro de ficción superó en ventas al del príncipe; curiosamente protagonizado por un Harry de ficción: Harry Potter.

"En la sombra", la edición en español ya se consigue en la Argentina Maqueta

La editorial no dio cifras sobre los otros 15 idiomas en los que se publicó el libro, lanzado cuatro meses después de la muerte de Isabel II y cuatro meses antes de la coronación de Carlos III, anunciada para el próximo 6 de mayo.

Según el grupo Penguin Random House de Argentina, “es la primera autobiografía que editamos de un integrante de la realeza”. Es que otro libro que provocó revuelo tiempo atrás, Máxima, de Rodolfo Calderón y Paula Galloni, era una biografía no oficial. “Funcionó bien y se tradujo al holandés, pero no era su voz. En este caso, las explosivas revelaciones de Harry están generando este fenómeno editorial”, informaron desde el departamento de Prensa a LA NACION.

En la sombra es un retrato muy crítico de la familia Windsor. Nadie sale indemne, ni el padre de Harry, el actual rey, ni su “querido hermano y archienemigo” William, a quien describe como una persona irascible y violenta. El duque de Sussex relata incluso su propia adolescencia, marcada por las drogas y el alcohol.

Spare, título original en inglés, puede traducirse como “pieza de repuesto”, una ironía sobre la figura del segundo heredero al trono surgida de la propia experiencia de Harry, que en el libro revela situaciones tremendas como: “El Heredero y el Repuesto: lo decían sin ánimo de juicio, pero también sin ambages. Yo era la sombra, el actor secundario, el plan B. [...] Mi cometido era ofrecer una fuente de distracción, entretenimiento y, en caso de necesidad, una pieza de recambio.[...] Todo eso me lo dejaron meridianamente claro desde la más tierna edad y después lo fueron reforzando con regularidad.»

El Palacio de Buckingham no hizo declaraciones sobre estas revelaciones, pero la prensa británica informó, citando a fuentes reales anónimas, de que los Windsor están furiosos con Harry y Megan, que viven en California desde 2020.

El lanzamiento del libro en inglés estuvo rodeado de polémicas y de filtraciones, dignas de una película de espías. En el Reino Unido, los primeros ejemplares se vendieron poco después de la medianoche en algunas librerías que abrieron especialmente para la ocasión, pero gran parte del contenido se filtró la semana anterior cuando fue puesto a la venta “por error” de forma anticipada en España.

Harry y su esposa Meghan Markle han relatado su salida de la Corona por varias plataformas: entrevistas en la televisión, un documental en Netflix y ahora un libro Dominic Lipinski - AFP

El escritor fantasma

Un aspecto más controvertido aún es el carácter mismo de “autobiografía”. En la sombra fue escrito por J.R. Moehringer, según informó la BBC en un artículo publicado por LA NACION. El autor ya escribió otras “autobiografías”: la de Andre Agassi, Open, y colaboró con el cofundador de Nike, Phil Knight, en la suya, Shoe Dog.

Moehringer es un escritor prestigioso. Estudió en Yale y trabajó en grandes medios como New York Times y Los Ángeles Times. En 2000 ganó el Premio Pulitzer por un reportaje sobre las tensiones que surgieron cuando se abrió un ferry en una pequeña comunidad segregada en Alabama. Su trabajo como ghostwriter no le impidió escribir su propia autobiografía, The tender bar, que fue llevada al cine por George Clooney.

Memorias que mueven millones

Según se filtró esta semana en la prensa estadounidense, Transworld Publishers Ltd y Random House pagaron entre 35 y 40 millones de dólares por un acuerdo que incluye tres o cuatro libros escritos por Harry y/o su esposa Meghan Markel.

En Estados Unidos se suelen firmar contratos millonarios por las memorias de quienes terminan su mandato en la Casa Blanca. En 2016 se supo que Penguin Random House pagaría 65 millones de dólares por los derechos de autor de las memorias de Barack y Michelle Obama.

A pesar del éxito de ventas de En la sombra, la popularidad del príncipe decayó estrepitosamente en el Reino Unido. Sólo el 24% de los británicos tiene una opinión favorable del duque de Sussex, según una nueva encuesta de YouGov realizada tras la publicación de las memorias.

El libro es otra de las plataformas a través de las cuáles Harry explica las razones detrás de su renuncia a la corona. Desde que abandonó la monarquía, en 2020, brindó entrevistas y estrenó la serie documental de Netflix, Harry & Meghan.

Luisa Estrada