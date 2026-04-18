Ernest Hemingway: “Se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar”

En la era de la inmediatez digital y la sobreexposición mediática, una sentencia parece cobrar nueva vigencia: “Se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar”. La frase, que se instaló en el imaginario colectivo como una enseñanza de vida sobre el autocontrol, el criterio y la prudencia, es vinculada sistemáticamente a Ernest Hemingway. Sin embargo, una mirada exhaustiva a los archivos literarios revela una realidad más compleja: no existe evidencia documental que confirme que el autor de El viejo y el mar pronunció o escribió estas palabras.

Según una investigación de expertos en citas realizada por el medio Quote Investigator en 2019, la expresión circula con diversas variantes desde, al menos, 1909. En aquel entonces, Hemingway era apenas un niño en Illinois, lo que descarta la autoría original. Lo cierto es que la frase, aunque carezca de un autor definido, sobrevivió al paso del tiempo porque sintetiza una paradoja fundamental de la condición humana: mientras que la capacidad de articular palabras es un rasgo biológico temprano, el arte de saber cuándo reservar el silencio es una virtud que se perfecciona a través de la experiencia y la madurez.

La frase, muchas veces atribuida a Ernest Hemingway, es recordada en pleno 2026 Instagram (@autopublicamos)

El silencio, lejos de ser un vacío, fue históricamente valorado por diversas corrientes filosóficas, desde los discípulos de Pitágoras hasta los estoicos como Séneca y Marco Aurelio, como un método indispensable para la reflexión, la prudencia y el ejercicio ético. En el contexto contemporáneo, marcado por la polarización y la necesidad de emitir opiniones instantáneas en redes sociales, la máxima cobra un matiz de resistencia. Aprender a callar no implica sumisión, sino la habilidad deliberada de discernir qué batallas requieren intervención y cuáles solo consumen energía y tiempo. La eficacia del silencio radica en la economía del lenguaje, un principio que Hemingway dominó a la perfección en su producción literaria.

Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Chicago, y fue hijo de un médico amante de la naturaleza y de una madre cantante, por lo que su infancia estuvo marcada por tensiones familiares que, según describe National Geographic, dejaron una huella profunda en su personalidad. A los 17 años inició su carrera periodística en Kansas City, labor que compaginó con una vida de aventuras extremas. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, se unió como voluntario a una unidad de ambulancias en el frente italiano, experiencia que definió su visión sobre la guerra y el sufrimiento humano, plasmada años después en Muerte en la tarde y Adiós a las armas.

Ernest Hemingway quedó en la historia con sus obras literarias Lloyd Arnold - Archive Photos

Su faceta como corresponsal fue el motor de sus desplazamientos por el mundo, desde la Revolución Griega hasta la Guerra Civil Española, conflicto que inspiró su reconocida obra Por quién doblan las campanas. Residente en París durante la década de 1920, se integró al grupo de la Generación Perdida junto a figuras como Gertrude Stein y Scott Fitzgerald. Su estilo, caracterizado por la sobriedad y frases directas, alcanzó la cima con El viejo y el mar, novela que le valió el Premio Pulitzer y fue fundamental para que en 1954 fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Sin embargo, su vida estuvo marcada por una profunda autodestrucción, el alcoholismo, graves secuelas físicas y una batalla constante con su salud mental, que culminó trágicamente el 2 de julio de 1961, cuando el escritor se quitó la vida en Ketchum, Idaho. Aunque el aforismo sobre el silencio no le pertenezca, el legado de Hemingway es inseparable de la contención y la precisión que siempre defendió.