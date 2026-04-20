Por qué el velatorio de Luis Brandoni durará 12 horas: el especial motivo detrás

Tras la muerte de Luis Brandoni este lunes 20 de abril, durante la mañana se dio inicio al velatorio en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que se extenderá hasta las 22.00 horas. La extensión de este ritual de despedida de sus restos es algo que él mismo solicitó antes de morir.

Según dijo Carlos Rottemberg durante una entrevista que ofreció a la prensa, Brandoni repetía en el tiempo reciente su deseo de que los velatorios fueran más extensos, “como antes”, ya que percibía que los de sus amigos eran muy cortos.

“Él era chapado a la antigua. Decía que era de la época en que los velatorios tenían que ser largos. Entonces sus dos hijas, Florencia y Micaela, dijeron de ir con 12 horas porque sino las iba a matar”, dijo con picardía.

Carlos Rottemberg contó por qué Luis Brandoni quería un velatorio largo (Fuente: Captura de video)

Durante la entrevista también le preguntaron: “¿Cómo pensás que va a ser recordado Luis?”. A lo que reflexionó: “Brandoni es una de las figuras más importantes de la cultura argentina. Lo sabe la gente a través de sus papeles, lo sabe desde su militancia. Acá poco importa qué pensaba cada uno. Lo hizo de una manera honesta, de una manera sentida".

Y concluyó: "Fue siempre una persona que trabajó para la pluralidad y para todos. Por eso pudo ser dirigente de la Asociación Argentina de Actores en la dictadura. Por ese motivo fueron secuestrados con su esposa Marta Bianchi después de una función teatral. Por eso tuvieron que exiliarse con sus hijas en México. Por eso ganó las elecciones para la Asociación desde el exilio... Miren cuántas cosas por fuera de ‘las tres empanadas’, de La Patagonia Rebelde, o de tantos papeles que desarrolló en la tele".

El actor sufrió un accidente el 11 de abril cuando se resbaló de una silla y se golpeó la cabeza. Eso le provocó un hematoma subdural que lo mantuvo internado nueve días. En un principio mejoró, pero hacia mitad de la semana su estado comenzó a empeorar hasta el conocido desenlace.