Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo ya son Patrimonio de la Humanidad

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y el monte Olimpo , en Grecia, están entre los sitios que en estos días la Unesco declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. El comité de esta agencia de la ONU, reunido hasta mañana en la ciudad surcoreana de Busan, también añadió a la lista el castillo de Alamut, en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia y las fortalezas reales capetianas de Lenguadoc, en Francia, entre otros.

Las playas del Desembarco son 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto. “Están directamente y materialmente asociadas a un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan, y simbolizan “el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió. La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

El castillo de Alamut, construido sobre una roca, en el sur del Caspio, en Irán UNESCO

La Unesco destacó que este conjunto incluye búnkeres, baterías de artillería, puestos de control de tiro y nidos de resistencia, junto con rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos, como un cementerio estadounidense. “Estos elementos forman un paisaje cultural excepcional moldeado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su recuerdo perdurable”.

La “morada” de los dioses

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco también inscribió por unanimidad “la región ampliada del monte Olimpo " en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial. Grecia celebró la inclusión de la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y “morada” de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

“A partir de ahora el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad", declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Facebook. “La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos. Numerosos turistas visitan “este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo “, destacó la Unesco.

El imponente edificio neorrenacentista del Teatro Amazonas, en Manaos, abrió en 1896; sirvió de locación para la película "Fitzcarraldo" (1982), del director alemán Werner Herzog UNESCO

En su sesión número 48, la Unesco incorporó más de 25 lugares históricos, culturales y naturales de todo el mundo. En la nómina están trece obras del arquitecto finlandés Alvar Aalto, el Teatro Amazonas, en Manaos, Brasil, y el sitio Budista Antiguo de Sarnath en India. También, los sitios arqueológicos japoneses Capitales Antiguas de Asuka y Fujiwara, el Centro Urbano Modernista de Gdynia en Polonia y los sitios de la Industria de la Porcelana Artesanal de Jingdezhen, en China. La lista se completa con los castillos de Monte Amel, en Líbano, las mezquitas rupestres y sitios sagrados de Mangystau, en Kazajistán, las Fortalezas Reales Capecianas de Lenguadoc, en Francia y el yacimiento arqueológico Sebastia en el Estado de Palestina.

La Arquitectura Modernista de Taskent, en Uzbekistán, forma parte de las nuevas incorporaciones, junto a los Complejos Funerarios de la Nobleza Xiongnu, en Mongolia y Medinas de los Sultanatos Históricos de las Comoras, los núcleos urbanos islámicos. El antiguo sistema de plantaciones coloniales ligadas a la migración forzada de Santo Tomé y Príncipe en Santo Tomé y el sistema de Teatros “a la italiana” en Condominio fueron incorporados. Junto al núcleo costero de fachadas blancas y azules de Túnez, y el templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en Tailandia.

La reserva marina Aqaba, en Jordania, también fue distinguida por la Unesco UNESCO

Entre las incorporaciones también figuran tesoros naturales como la Reserva Marina de Aqaba (Jordania), el refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee (Estados Unidos), los Fósiles de Peces Óseos del Limfjord Occidental (Dinamarca), el valle de montaña Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos), que resguarda un ecosistema de agua dulce único en el golfo. Y el santuario de Aves Migratorias del Archipiélago de Changshan (China), un corredor marítimo de descanso crítico para millones de aves.

Con información de AFP