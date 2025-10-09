Las primeras palabras de László Krasznahorkai tras ganar el Nobel de Literatura

En sus primeras declaraciones después de ganar el Premio Nobel de Literatura 2025, el escritor húngaro László Krasznahorkai se mostró sorprendido y agradecido. “Estoy muy feliz. Quise escribir un solo libro; nunca quise ser un escritor, solo no quería no ser nadie. Después de publicar Tango satánico descubrí que no era perfecto, que no era lo que quería. Entonces empecé otro libro para corregir el anterior, y así seguí. Mi vida es una corrección permanente”, dijo tras el anuncio.

Consultado por la Radio Nacional Sueca, agregó que al conocer la noticia del Nobel “al principio estaba nervioso, luego tranquilo y nervioso a la vez”. Expresó además su deseo de que el premio “haga sentir orgullosos y felices a todos en Hungría”.

El autor confirmó que viajará a Estocolmo en diciembre para participar de la ceremonia de entrega y se refirió también a su colaboración con el cineasta Béla Tarr, quien dirigió las adaptaciones cinematográficas de Tango satánico y Melancolía de la resistencia. “Estoy muy orgulloso de haber trabajado con él, que es un gran director y también un gran amigo. Amo sus películas y su arte. Fue fácil trabajar juntos porque nos entendimos artísticamente desde el principio”, aseguró.

A través de un comunicado difundido por la editorial Sigilo, que publica su obra en español y lanzó como novedad este mes Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, Krasznahorkai amplió su mensaje:

“Estoy muy feliz de haber recibido el Premio Nobel —sobre todo porque este reconocimiento demuestra que la literatura existe por sí misma, más allá de las diversas expectativas no literarias, y que todavía se la sigue leyendo. Y, para quienes la leen, ofrece cierta esperanza de que la belleza, la nobleza y lo sublime aún existen por derecho propio.

Puede ofrecer esperanza incluso a aquellos en quienes la vida apenas titila.

Confía —aunque parezca que no tiene sentido.”

El reconocimiento al autor fue celebrado en Hungría por todo el arco político. Incluso el primer ministro Viktor Orbán y el líder opositor Péter Magyar lo felicitaron públicamente a través de redes sociales, en una muestra de consenso en el país europeo.