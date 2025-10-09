El Premio Nobel de Literatura 2025 fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Esta mañana, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, indicaron las autoridades. Tiene 71 años y es considerado el autor húngaro vivo más importante. Algunas de sus novelas fueron adaptadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

“El resultado es una serie de obras inspiradas en las profundas impresiones que le dejaron sus viajes a China y Japón”, destacó la Academia. El Nobel concede once millones de coronas suecas (más de un millón de dólares), una medalla de oro y un diploma. La entrega tendrá lugar el 10 de diciembre en el Concert Hall de Estocolmo, en Suecia.

The 2025 #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai also looks to the East in adopting a more contemplative, finely calibrated tone. The result is a string of works inspired by the deep-seated impressions left by his journeys to China and Japan.



About the search for… pic.twitter.com/TpXMQZdAR7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Krasznahorkai nació el 5 de enero de 1954. Estudió derecho y lengua y literatura húngaras en las universidades József Attila (Universidad de Szeged) y Eötvös Loránd de Budapest. Tras su trabajo como editor, se convirtió en escritor. Su primera novela, Tango satánico (1985), que sigue siendo su obra más conocida, lo convirtió en un autor de éxito (cada uno de los doce capítulos de la novela consiste en un solo párrafo). Fue llevada al cine por Tarr.

En 1987, dejó atrás la Hungría comunista y viajó becado a Berlín Occidental. Desde entonces, ha vivido en varios países, pero regresa a Hungría con regularidad. Según sus editores, ahora en las colinas de Szentlászló. Es admirador de Franz Kafka, cuya obra guarda relación con su literatura.

A principios de la década de 1990, pasó largas temporadas en Mongolia y China, y posteriormente exploró Japón, lo que le llevó a experimentar y cambiar su escritura estética y estilísticamente. Mientras escribía la novela Guerra y guerra (1999), viajó por Europa y vivió en el departamento de Allen Ginsberg en Nueva York, donde el poeta beat lo asesoró y ayudó.

Destacados escritores se declararon admiradores de su obra. “El maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis que inspira comparaciones con Gógol y Melville”, dijo Susan Sontag. “La universalidad de la visión de Krasznahorkai rivaliza con la de Almas muertas de Gógol y supera con creces todas las preocupaciones menores de la escritura contemporánea”, sostuvo W. G. Sebald. Gran parte de la obra del Nobel de Literatura 2025 fue editada por el sello español Acantilado; la editorial argentina Sigilo publicó El último lobo y Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Su traductor al español es el filólogo de ascendencia húngara, nacido en Chile en 1953 y nacionalizado español Adan Kovacsics.

En 2004 recibió del gobierno húngaro el Premio Kossuth, por el conjunto de su obra; en 2015, el Premio Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras.

Esta nueva temporada del Nobel comenzó el lunes cuando se concedió el de Medicina a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. En tanto, el galardón de Física premió el martes al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

El japonés Susumu Kitagawa, el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y Richard Robson, nacido en Reino Unido, ganaron este miércoles el premio Nobel de Química por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas, que tienen numerosas aplicaciones prácticas. “Estas construcciones pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”, detalló el jurado en un comunicado.

La entrega continuará este viernes con el de la Paz y el de Economía el próximo lunes. La ceremonia oficial se celebrará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el creador de los galardones.