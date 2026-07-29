Leila Guerriero gana el Premio Maria Moors Cabot por insistir “en detenerse, en escuchar y en abrazar la complejidad”

La Escuela de Periodismo de Columbia anunció hoy los ganadores de los Premios Maria Moors Cabot, uno de los reconocimientos más antiguos y prestigiosos del periodismo internacional, que honran “la excelencia periodística y la contribución al entendimiento de las Américas”. Se fundaron en 1938. Entre los cuatro ganadores de la Medalla de Oro, hay una escritora, periodista y editora argentina, Leila Guerriero, que este año también se alzó con el Premio Strega Europeo por La llamada. Un retrato, convirtiéndose en la primera escritora de América en recibirlo. También fueron premiados el periodista colombiano exiliado en Estados Unidos Daniel Coronell (cuyo trabajo determinó la destitución y la detención de funcionarios públicos en Colombia), la estadounidense Kate Linthicum, de Los Angeles Times, y la venezolana Luz Mely Reyes, una de las fundadoras del medio de comunicación digital Efecto Cocuyo. Cada ganador recibirá una medalla de oro y 5000 dólares.

“Es un premio muy importante, el premio de periodismo más antiguo del mundo y, además, que pongan el nombre de una en la saga de todos los premiados anteriores es impresionante –dice Guerriero a LA NACION–. Hay colegas estupendos. Me siento muy contenta y también honrada. No te lo dan por un libro o un trabajo en particular, sino por la trayectoria, así que se siente como una muy alentadora palmada en la espalda para seguir haciendo”.

El jurado otorgó menciones especiales al español Jan Martínez Ahrens, director del diario El País, de España; al canadiense-estadounidense David Brooks, histórico columnista de La Jornada, y al argentino nacionalizado estadounidense Ricardo Trotti, que se desempeñó por más de tres décadas en funciones de liderazgo en la Sociedad Interamericana de Prensa, que brega por la libertad de expresión y de prensa en el continente americano. Los ganadores de las medallas y de las menciones serán homenajeados en la Universidad de Columbia el jueves 8 de octubre.

Ganadores de la Medalla de Oro del Premio Moors Cabot 2026: Daniel Coronell, Leila Guerriero, Kate Linthicum y Luz Mely Reyes Archivo

“Leila Guerriero ha transformado el oficio del periodismo narrativo en español a lo largo de sus tres décadas de trayectoria –observa el fallo del jurado–. Hoy es una de las voces más influyentes en esa tradición híbrida que une al periodismo y la literatura, que dialoga con la obra de figuras globales de la talla de Elena Poniatowska [ganadora del Moors Cabot en 2004] y Svetlana Alexievich”.

“Sus crónicas y perfiles, publicados en los principales medios de América Latina, Estados Unidos y Europa, iluminan realidades complejas atravesadas por la memoria histórica, la desigualdad y la violencia, sin caer jamás en la simplificación ni en los estereotipos que tan a menudo persisten sobre la región –prosigue–. Su método es inconfundible: una paciencia extraordinaria, una aproximación meticulosa a la vida interior de sus personajes y una escucha atenta y profunda que permite que testigos silenciados por la historia o por su propio pudor digan lo que nunca antes habían podido decir”.

El jurado destaca que la autora de Opus Gelber “descubre algo nuevo” en cada relato. También destaca su labor como editora de antologías y docente. “Desde 2002, ha formado a generaciones de cronistas en talleres y programas de maestría por toda la región y Europa. Y en una época que premia la velocidad por encima de la comprensión, Guerriero insiste en detenerse, en escuchar y en abrazar la complejidad”.

Guerriero se suma a una lista de periodistas, escritores y fotorreporteros argentinos premiados por el Moors Cabot, entre ellos, Victoria Ocampo, Martín Caparrós, Hugo Alconada Mon, Rodrigo Abd, Jorge Fontevecchia, Daniel Santoro, Raúl y David Kraiselburd, Roberto Noble, Alberto Gainza Paz y Luis Mitre.

“Este año, el jurado del Premio Cabot seleccionó a un grupo verdaderamente extraordinario de periodistas, con una amplitud y una profundidad excepcionales en su cobertura de las Américas –dijo Rosental Alves, presidente del jurado–. Sus trayectorias establecen un estándar para los periodistas de todo el mundo: investigaciones que han tenido impacto, una escritura que ilumina nuestro mundo y un coraje que nos inspira en este momento tan desafiante para la prensa”. A este premio se pueden postular los periodistas por su cuenta o ser postulados por otras personas.

Integraron el jurado del Premio Cabot 2026 Rosental Alves, titular de la Cátedra Knight de Periodismo Internacional de la Universidad de Texas en Austin; Hugo Alconada Mon, de LA NACION; Diana Enríquez, Ph.D., estratega en tecnología y diseñadora UX; Carlos Fernando Chamorro, fundador y editor de Confidencial (Nicaragua); Angela Kocherga, directora de noticias de KTEP, que además realiza cobertura en terreno sobre asuntos fronterizos; Marjorie Miller, administradora de los Premios Pulitzer de la Universidad de Columbia; Elena Cabral, decana asistente de programas académicos e internacionales de la Escuela de Periodismo de Columbia; Boris Muñoz, periodista, autor y editor; Ginger Thompson, editor de ProPublica; Adriana Zehbrauskas, fotógrafa documental, y Abi Wright, directora ejecutiva de Premios y Programas Profesionales de la Escuela de Periodismo de Columbia.