Por unanimidad, la reconocida periodista Leila Guerriero (Junín, 1967) ganó hoy en España el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán que convoca el Colegio de Periodistas de Cataluña conjuntamente con los diarios El País y El Periódico, y el Grupo Planeta, cuyos representantes integran el jurado.

La cronista argentina, autora de varios libros - Los suicidas de el fin del mundo, Plano Americano y, el más reciente, Opus Gelber (Anagrama), entre otros-, obtuvo la distinción en la categoría de Periodismo Cultural y Político, y recibirá el galardón en un acto el 18 de noviembre, en Barcelona.

En su fallo, el jurado de este premio, que se otorga desde 2004 en memoria del escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán, consideró que a través de sus artículos, crónicas y libros Guerriero "ha puesto de manifiesto y relevancia la necesidad, la importancia y la fuerza del periodismo. Un oficio que no solo insta a ir, ver, volver y contar, como ella misma ha dicho, sino también a contestar para qué, por qué y cómo se escribe ". Del mismo modo, destacó el trabajo de campo que la periodista argentina hace para dar forma y fondo a sus crónicas convertidas también en excelentes ensayos sociológicos.

Aunque es frecuente encontrarla de viaje, Guerriero estaba en Buenos Aires esta mañana cuando se conoció la noticia y, mientras se preparaba para salir a hacer su próxima entrevista, en comunicación con LA NACION, destacó su alegría y sorpresa. "Siempre me produce una sensación extraña cuando pasan cosas como esta. Que gente que no conozco y que tan lejos de mi casa está pensando o evaluando un premio finalmente me lo dé es por la capacidad del laburo de defenderse solo. Me impacta eso, cómo esa prepotencia de laburo de la que hablaba Arlt se abre camino de alguna forma. Y me impresiona que sea una mirada más global, porque no están premiando un libro, sino que de alguna forma vieron en lo que uno ha hecho cierta calidad y coherencia. Además, siempre es lindo tener el reconocimiento de pares, de otros periodistas".

Entre otros nombres de las letras y el periodismo, Roberto Saviano y Juan José Millás, entre otros, obtuvieron anteriormente este reconocimiento que no se otorgaba desde 2014.

Semana de grandes éxitos para autoras argentinas

La noticia llega horas después de que otras dos narradoras argentinas obtuvieran ayer sendas distinciones internacionales. La escritora Mariana Enriquez se quedó ayer con el prestigioso Herralde de Novela por Nuestra parte de la noche, una historia de terror ambientada en la dictadura argentina, mientras que Selva Almada ganó el First Book Award de la Feria del Libro de Edimburgo para un libro extranjero traducido al inglés con El viento que arrasa.

De una misma generación, también la argentina María Gainza había ganado la semana pasada el Sor Juana Inés de la Cruz que se entrega en Guadalajara por El nervio óptico.

