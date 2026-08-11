Libros en un contenedor de basura: autoridades del Museo Histórico Nacional y la Asociación de Amigos explican la imagen que circuló en redes sociales

Libros en un contenedor de basura no es una imagen esperable, menos aún si están en la puerta de un museo nacional. Tras la publicación de la artista Marcia Schvartz en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram, “Museo Histórico Nacional tiran todo a la basura”, con la imagen de libros sobre arte precolombino publicados por la Fundación Nicolás García Uriburu en un contenedor en Defensa 1600, LA NACION se comunicó con la Secretaría de Cultura de la Nación para solicitar una explicación sobre la escena que cosechó cientos de comentarios adversos al Gobierno por parte de artistas, historiadores del arte y público.

“Respecto de la foto del container ubicado en la puerta del Museo Histórico Nacional [MHN] que circuló en redes, la Asociación de Amigos de esa institución informa que, en el marco de una reestructuación y limpieza del espacio de guarda de la tienda, se decidió descartar material de difusión desactualizado, conservando los necesarios para archivo y biblioteca -informaron desde el organismo a cargo de Leonardo Cifelli-. El resto de objetos que se ven en la imagen están en malas condiciones y rotos, además de basura y escombros”. No obstante, tras la repercusión en redes sociales, autoridades del MHN ordenaron retirar los libros del contenedor.

“Lo que ocurrió fue lo siguiente: nosotros en el piso arriba de la tienda teníamos acumulado todo lo que las distintas administraciones de la Asociación de Amigos iban dejando ahí -explicó el editor Jorge Carman, presidente de la Asociación de Amigos del MHN-. Se utilizaba el espacio superior de la tienda como depósito para dejar cuanto papel sobraba. Durante la gestión de [la directora del museo] María Inés Rodríguez Aguilar, pedimos remodelar el espacio. Con la nueva gestión de María Paula Zingoni, se decidió sacar todas estas cosas porque no eran propias de la tienda que se había convertido en una especie de depósito. Y así se hizo: se trasladó, nadie tiró nada. Lo que se hizo después es una cosa que ya no es responsabilidad de nosotros que simplemente pedimos que nos sacaran esas cosas porque eran papeles muy viejos. Unos cartapacios enormes, que deben haber sido de los años treinta, pero que no tenían ningún sentido, y viejos libros contables. Después, ¿qué pasó? Es una cosa que nosotros no controlamos, probablemente un error. Refuto que sea nuestra responsabilidad. Creo que ha habido un descuido, un error, y tiraron algo de una razonable importancia, pero que no estuvo a cargo de la Asociación. Esperemos que ahora no culpen a los trabajadores”.

Hace unas horas tiraron todo el catálogo de libros del Museo Histórico Nacional a la basura. Varias personas rescatamos cosas del container de Defensa pero ya se llevaron el volquete. Cajas enteras, ni se molestan en llevarlos a bibliotecas o escuelas. Gobierno de ignorantes — cristian (@cristianferdez) August 10, 2026

El traslado de los materiales del depósito de la Asociación de Amigos se hizo hace más de dos meses.

Al ser consultada por LA NACION, la directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial María Paula Zingoni, que oficia como directora interina del MHN mientras se inicia el proceso de llamado a concurso para cubrir el cargo, aclaró que la relación con la Asociación de Amigos es muy buena. “Nos apoya un montón -dice-. Luego de una remodelación en la tienda de la Asociación, a principios de año, se descartaron papeles y materiales que no se podían donar o dejar en la entrada del museo para que el público se los llevara, como hacemos habitualmente”. Admite sin embargo que haber arrojado libros a un contenedor de basura fue un error y que la imagen que circuló en redes sociales es “horrible”.

“Hubo un malentendido y no debieron haberlos puesto ahí, aunque fueran para descarte -señala-. Cuando me enteré, de inmediato pedí que los recuperaran. Eran muy pocos, cuatro o cinco, entre escombros, y los retiraron del contenedor este lunes a la mañana. Si no están fallados o deteriorados por la humedad, los vamos a poner a disposición del público, pero si tienen fallas graves de impresión los vamos a descartar”.