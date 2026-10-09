El recuerdo de guerras e invasiones condena a chinos y japoneses a mirarse con recelo; sin embargo, algo en el estilo de estas jovencitas en Pekín recuerda a las chicas que, en Tokio, se visten con aires de muñeca de animé. Más allá de eso, la festividad en la que lucirán sus vaporosos vestidos es indudablemente local: a comienzos de este mes se conmemoró el Día Nacional de la República Popular China, evento que se celebra desde 1949, con festejos que suelen prolongarse durante una semana. Las protagonistas de esta foto están en el parque Chaoyang; como ellas, muchos jóvenes y sus familias se reunieron en Tian’anmen y en una enorme diversidad de espacios públicos. Hablamos de un país que se toma en serio lo simbólico, tanto puertas afuera como puertas adentro: a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, la tripulación de la misión Shenzhou-23 se sumó a los festejos.