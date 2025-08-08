Los confines, la librería ganadora del concurso de la FED

Como es tradición desde hace cinco años, la Feria de Editores entregó ayer, en su primer día, los premios que concede en cada edición a la labor librera, Rumbo a Guadalajara, Afiche de la FED y No ficción latinoamericana independiente.

Los confines, la librería de Villa Ballester ganadora del Premio a la labor de la FED 2025 gentileza FED

La librería Los confines, de Villa Ballester, ganó el reconocimiento por su labor; el sello DeParado, del editor Francisco Visconti, fue elegido para viajar a la próxima FIL de Guadalajara (México); las artistas Celeste Barta y Powerpaola recibieron la distinción compartida por la creación del afiche de la edición 2025, en tanto se presentó el libro Alfabeto ruso, de la autora e investigadora Marina Berri, como mejor producción de no ficción latinoamérica independiente. La obra fue publicada en nueve países del continente americano.

La mejor librería 2025

Emocionados, los responsables de la librería Los confines de Villa Ballester subieron al escenario del primer piso del Complejo C Art Media, de Chacarita, para recibir su premio. Desde la “platea”, amigos y compañeros de trabajo de la cooperativa aplaudieron y vitorearon a Sebastián Alvaredo y equipo, que llevan adelante la librería y espacio cultural desde hace doce años.

En diálogo con LA NACION, Alvaredo agradeció el reconocimiento y dijo emocionado que los clientes de la librería son, en su mayoría, vecinos del barrio, aunque los visitan, también, de toda la zona de San Martín. “Tenemos una gran oferta de literatura infantil y juvenil y títulos de sellos independientes, además de best sellers y novedades como las grandes librerías”, contó emocionado de recibir “el premio más lindo de todos”. Luego, Alvaredo resaltó que en este momento crítico “para las librerías es un enorme desafío sostenerse”.

Ayer, en el primer día de la FED, ya hubo mucho público en busca de libros FED25

El nombre de la librería rinde homenaje a Liliana Bodoc y su exitosa Saga de los confines. Cecilia Fanti, integrante del jurado y ganadora en la última edición del premio por su trabajo al frente de Céspedes, citó a la gran autora argentina cuando habló de la tarea de Los confines: “Los confines es una cooperativa de trabajo que desde Villa Ballester ilumina a su barrio, a su comunidad y a su rincón del conurbano con literatura, conversatorios, autores y charlas. Hay en este proyecto un largo camino recorrido, mucho más que los 12 años que lleva Los confines. Han sabido sortear la dificultad y la adversidad con valentía pero especialmente con confianza en el oficio y en lo que irradia en los otros”, dijo la autora y librera.

Por quinto año consecutivo, la FED entregó el premio como reconocimiento al trabajo de las librerías, que -como dicen los organizadores- “excede al de la venta y comprende la difusión del pensamiento y la literatura, la permanente relación con la comunidad que la rodea, y la generación de un intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico”.

Los libreros ganadores recibieron 2.000.000 de pesos para comprar libros en la feria y un 50% de descuento en los stands adheridos. Un rato después, el equipo ya estaba recorriendo stands para elegir los títulos que llevarán a su local de Villa Ballester. Ayer, en el primer día, ya hubo público en la feria desde temprano.

Los miembros del jurado fueron el escritor Ricardo Romero; la editora y fundadora de Fiordo, Julia Ariza; el periodista y director del Suplemento Cultural del diario Perfil, Alejandro Bellotti; el promotor cultural Federico Gori, y la titular de la librería Céspedes, ganadora del premio en 2024, Cecilia Fanti.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Impulso Cultural y Mecenazgo, y de la Fundación Banco Santander.

Rumbo a Guadalajara

Ayer, la FED también entregó el premio Rumbo a Guadalajara, que organiza con el apoyo de la imprenta Thomson Reuters y promueve que un editor o editora participe de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. El premio, que se entregó por primera vez, fue para el sello argentino DeParado, del editor Francisco Visconti. El objetivo de este reconocimiento es fomentar el intercambio cultural en el sector editorial de la región.

El sello argentino DeParado, del editor Francisco Visconti, ganó el premio Rumbo a Guadalajara de la FED FED25

Carlos Díaz, editor y uno de los miembros del jurado, expresó: “Es una editorial joven que tiene una propuesta muy clara y original con un enorme potencial para crecer en América Latina y el resto del mundo de habla hispana. También, es una muestra de la diversidad y calidad de las editoriales independientes de la región. Consideramos que DeParado, con el catálogo que construyó, va a poder aprovechar su viaje a la FIL de Guadalajara y seguramente será para ellos el inicio de una nueva etapa. Al menos ese es nuestro anhelo y le deseamos mucho éxito al editor Francisco Visconti, que es quien viajará”.

Un jurado especializado fue el encargado de la elección del ganador, compuesto por los gestores culturales Enrique Avogadro y Gabriela Adamo, y el editor Carlos Díaz.

También se entregaron los premios a las ganadoras del concurso de ilustración Afiche de la FED, organizado por la Feria de Editores y La Fuerza Vermú: Celeste Barta y Powerpaola. Entre las dos artistas se repartirán 600.000 pesos.

Premio de no ficción independiente

La autora Marina Berri recibió el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente por su obra Alfabeto ruso.

El premio, único en su tipo, brinda la posibilidad de publicación en Latinoamérica y España, con traducción al portugués. El objetivo es tener impresiones locales y una mejor distribución y prensa del libro ganador. Esto pone en discusión las tensiones entre Latinoamérica y Europa en la producción y difusión de contenido.

Fue creado por distintos sellos independientes y autónomos como El Cuervo (Bolivia), Fósforo (Brasil), Godot (Argentina), Libros del Fuego (Venezuela), Luna Libros (Colombia), Elefanta (México), El Fakir (Ecuador), Trabalis (Puerto Rico), Criatura (Uruguay), los que publicaron y distribuyeron el libro en los distintos países.

En este caso el jurado estuvo conformado por Álex Ayala Ugarte, Rosario Lázaro Igoa y Efrén Giraldo.

Como informó la FED, Alfabeto ruso es un recorrido por todas las Rusias posibles (la presente, la pasada y la futura) a través de su lenguaje, en las historias que guardan las letras de su alfabeto cirílico. Este texto no sólo traduce y narra, sino que reflexiona sobre lenguaje, imagen y traducción, un gesto urgente en un mundo atravesado por tensiones globales.