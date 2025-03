“Lujo y ridiculez”: un rubí con crema, de ocho metros de altura, sorprenderá en Lollapalooza

Parece una cereza gigante con crema, como la que se ve al tope de sus ocho metros de altura. Pero tiene forma de rubí la escultura de Cynthia Cohen que se exhibirá desde hoy hasta pasado mañana en el Hipódromo de San Isidro para celebrar una década del festival Lollapalooza, donde otras de Edgardo Giménez y Marta Minujín fueron protagonistas en años anteriores. La de esta última tuvo tanto éxito que se encuentra ahora instalada en el Design District de Miami.

“La propuesta es como lo que vine haciendo en la última muestra en la galería MC: del pop pasé a un pop más surrealista, al camp, a imágenes que no tienen ningún sentido. A veces las cosas que no tienen sentido son las más hermosas. Me encanta producir la situación de escala que modifica el sentido del objeto”, dijo a LA NACION Cohen, en referencia al estilo que según ella “encuentra lo atractivo o divertido en el nivel elevado de artificio, afectación y exageración, especialmente cuando hay un componente lúdico o irónico”.

“Quiero reivindicar la idea del manifiesto de Susan Sontag en relación al camp: la extravagancia, la exageración de los objetos, del ridículo. Al mismo tiempo, tomando también elementos de una suerte de universo consumo. Es el lujo y la ridiculez, el rubí gigante que culmina en una crema, con una cereza, y hasta te dan ganas de comerla. Hay algo también del goce, en un punto””, explica Cohen. Y agrega que este tipo de obras exhibidas en espacios públicos “más allá del impacto visual, generan en la persona que lo ve un momento de alegría, de sorpresa”.

"Meteorito Supra Universal" fue realizada por Cohen para la edición de Bienalsur de 2021. Se exhibió en el Palacio Ferreyra, en Córdoba, y el año pasado en Torre Macro Gentileza Cyhntia Cohen

Otra pieza similar, titulada Meteorito Supra Universal, fue realizada por Cohen para la edición de Bienalsur de 2021. Se exhibió en el Palacio Ferreyra, en Córdoba, y el año pasado en Torre Macro. En este caso, la obra fue adquirida por Lollapalooza y se exhibirá luego de forma permanente en una bodega en Uruguay.

La escultura de Edgardo Giménez instalada el año pasado en Lollapalooza Gentileza Edgardo Giménez

La estructura está apoyada sobre una base sólida de perfiles de acero, que incluye un lastre de 2000 kilos para garantizar su estabilidad. El rubí está recubierto con placas de aluminio y un vinilo especial importado de Estados Unidos, utilizado comúnmente para la rotulación de vehículos, que aporta un acabado moderno y brillante. La “crema” que se extiende por toda la pieza está elaborada en poliuretano y fibra de vidrio, y pintada con pintura bicapa automotriz. Además, una tercera capa de glitter agrega un toque especial de brillo, para captar la atención del espectador desde cualquier ángulo.

Marta Minujín presentó sus esculturas inflables en Lollapalooza en 2019 y 2022 @martaminujin

