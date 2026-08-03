Magia y realismo poético en las fotos de Gabriel Giovanetti en la FotoGalería del San Martín

Titulada como el fotolibro Luz de Oriente, la obra más reconocida del fotógrafo argentino Gabriel Giovanetti (1955-2023), la muestra homenaje en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín reúne imágenes en blanco y negro y en color de sus viajes por la Ruta de la Seda, cuando exploró la vida cotidiana en países como India, Uzbekistán, Irán, China y Egipto. Se incluye una serie de fotos ampliadas y retocadas con color de una pelea de gallos y una vitrina con material de archivo.

Vendedor de Corán y Tasbi, en Kasgar, China, mayo de 1999 gabriel giovanetti

El texto de sala está firmado por la fotógrafa y cantante Hilda Lizarazu, que describe a su amigo como un “navegante de la luz”, un “escalador de montañas y de palabras”, con “ojos grandes de observador, de esos que disfrutan cada detalle con alma sibarita”, que “viajó, buscó, aprendió y fotografió”. Para el escritor Pablo Lettieri, la obra de Giovanetti conjuga un realismo poético donde “la naturaleza, las personas y las sombras buscan revelar los secretos ocultos en los antiguos minerales, navegando entre entre luces, vientos y redes”. Todas las imágenes son analógicas.

Un mendigo en Nueva Delhi, India, febrero de 2001 gabriel giovanetti

Las fotos -que evitan el exotismo y optan por una mirada atenta a detalles, escenas y gestos- fueron tomadas en los viajes que el autor hizo a lo largo de la Ruta de la Seda y que se publicaron en Luz de Oriente: un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana, con prólogo del crítico y escritor Ernesto Schoo. La obra Giovanetti se caracteriza por una sensibilidad artística unida a la observación antropológica.

Luz, sombras y misterio en las fotos "orientales" de Gabriel Giovanetti gabriel giovanetti

El fotógrafo Claudio Larrea, director de la FotoGalería, organizó la muestra en cuatro módulos. “El primero son fotos en blanco y negro, con imágenes de mercados y de la vida cotidiana en distintas ciudades -dice a LA NACION-. Luego está la parte más espiritual, con personas rezando en lugares santos, en momentos de solemnidad y magia. Después hay un grupo de niños, que han sido retratados en los viajes, y al final, cuatro fotos grandes del mismo viaje que pertenecen a una lucha de gallos. Él decidió intervenir esas fotos pequeñas con un retoque de color y las imprimió en un tamaño muy grande, de ciento diez por ochenta centímetros, dándole un cariz más pictórico a la fotografía”.

Ajmer, India, febrero de 2001 gabriel giovanetti

“La particularidad de estas fotos es que abrevan en la foto tradicional, al estilo de Henri Cartier-Bresson, y que no resaltan especialmente el tema de la estética de la pobreza, sino que son fotos muy luminosas de gente de otras culturas, que quizás sean pobres, pero que se muestran con vitalidad. No se hace un alarde de la estética de la pobreza, sino un alarde de la belleza”, define Larrea.

Gabriel Giovanetti (1955-2023) gabriel giovanetti

“Intenté mostrar todas las búsquedas que tuvo Gabriel, que nunca expuso en la FotoGalería”, concluye. Giovanetti también publicó los fotolibros Aguadulce (2009) y Espejismos (2011) con Irene Singer. Exhibió sus fotos en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte de Sinaloa (México) y KBK Galería de Arte Contemporáneo (México), y en el Museo de Arte Tigre.

"Luz de Oriente" reúne fotos de Gabriel Giovanetti tomadas en diferentes ciudades de la Ruta de la Seda gabriel giovanetti

Para agendar

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti, se puede visitar hasta el 6 de septiembre en la FotoGalería del Teatro San Martín (Corrientes 1530), de martes a viernes, de 14 a 21, y sábados y domingos, de 13 a 20, con entrada libre y gratuita.