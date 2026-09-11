En 2027, la ciudad de Buenos Aires será la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El anuncio se hizo este mediodía en el Salón Dorado del Teatro Colón con la presencia de la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes; la embajadora de México en la Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, y la directora de la FIL de Guadalajara, Marisol Schulz. Este año, el megaevento tapatío celebra su 40° aniversario con Italia como país invitado.

En diálogo con LA NACION, Schulz confirmó que Buenos Aires es la primera ciudad latinoamericana que será agasajada en calidad de invitada de honor. “La recibiremos con entusiasmo y con los brazos abiertos en la 41ª edición”, sostuvo. Según trascendió, para la ciudad de Buenos Aires se trata de una “apuesta fuerte” en términos económicos. “No es nada barato tener un stand en Guadalajara”, deslizó uno de los editores convocados al Colón.

Después de un extendido cóctel matutino con champán, gaseosa, agua, empanaditas y canapés, el director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez, dio apertura al acto al presentar a Néstor Marconi Trío, que el bandoneonista integra con Leonardo Marconi en piano y Juan Pablo Navarro en contrabajo. En primera fila, Schulz grabó el miniconcierto con su celular. Estuvieron presentes los subsecretarios del área de Cultura, Alejandra Cuevas y Leonardo Bellante; el director del Colón, Gerardo Grieco, y el director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomas.

"Recibiremos a Buenos Aires con los brazos abiertos en 2027", prometió Marisol Schulz

“Es un momento de júbilo estar en la ciudad de Buenos Aires en este recinto señorial –dijo Schulz, que hizo un viaje relámpago desde México–. Desde 1993, la FIL de Guadalajara que me honro en dirigir cuenta con un invitado de honor. Durante los nueve días de celebración de nuestra feria, que siempre ocurre a fines de noviembre, el invitado de honor desempeña un papel central, pues su presencia se extiende a todos los ejes de programación de la feria: el literario, el académico, el cultural y las actividades dirigidas a niños y jóvenes”. Agradeció a las autoridades de Cultura y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no pudo asistir por cuestiones de agenda.

El maestro Néstor Marconi

Al hacer el anuncio oficial, fue aplaudida por la audiencia: directores de editoriales y de festivales literarios, autoridades de las cámaras del sector y escritores, entre ellos, Juan Ignacio Boido, Mariano Valerio y Adolfo De Vicenzi (de Penguin Random House, Grupo Planeta y Grupo Ilhsa, respectivamente), Trini Vergara y Marcos Almada, entre otros; Christian Rainone (presidente de la Fundación El Libro), Amalia Sanz (directora de de Filba), Ezequiel Martínez (director general de la Feria del Libro porteña, que habría oficiado de intermediario entre Guadalajara y Buenos Aires) y Loyds (por Buenos Aires Negra); Javier López Llovet y Juan Manuel Pampín (presidentes de la Cámara Argentina de Publicaciones y de la Cámara Argentina del Libro), y la presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Victoria Kodama.

Sylvia Iparraguirre y Enzo Maqueira

Autores reconocidos como Luisa Valenzuela, Canela, Sylvia Iparraguirre, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Inés Garland, Carlos Gamerro, Florencia Canale, Marcelo Larraquy, Alejandra Kamiya, Enzo Maqueira y Gabriela Saidon celebraron el anuncio.

Claudia Piñeiro y Marino Santa María

“Esta será, sin duda, una oportunidad extraordinaria de expresar los vínculos culturales entre Guadalajara y Buenos Aires, así como para redescubrir a una de las capitales literarias, editoriales y culturales de nuestra América, una ciudad que ha hecho de los libros, de las librerías y de la creación artística y cultural una parte fundamental de su identidad”, expresó Schulz, que elogió la “envidiable” red de librerías de la Reina del Plata. Indicó que la presencia en Guadalajara permitirá “abrir un espacio para conocer las voces contemporáneas y las nuevas generaciones de escritores”. Más de un millón de personas visitan por año la FIL de Guadalajara.

Javier Martínez; detrás, Carlos Gamerro

Ricardes destacó que la FIL tapatía es “uno de los acontecimientos culturales y editoriales más relevantes a nivel internacional” y aseguró que la participación porteña “permitirá seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”.

Con apoyo del sector editorial y literario, Ricardes logró que Buenos Aires se convierta en la primera ciudad latinoamericana invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara

“Nos permitirá mostrar tanto la tradición literaria como sus nuevas voces y la diversidad de su producción editorial, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos profesionales y comerciales de la industria del libro y generando nuevas oportunidades de circulación e internacionalización para autores, obras y sellos editoriales a partir de nuevas posibilidades y nuevas producciones”, remarcó. Reveló, además, que la programación integrará literatura, pensamiento, música, teatro, cine, gastronomía y artes visuales. “Será una gran celebración cultural que se va a extender también más allá del recinto de la feria, a otros espacios culturales de Guadalajara [...]. Estamos honrados y agradecidos. Y asumimos este desafío con el entusiasmo y el compromiso de quien sabe que tiene mucho para mostrar, pero también tiene mucho para aprender. De aquí a 2027 trabajaremos para que esta cita en Guadalajara sea también como lo es esta mañana, una invitación abierta a leernos, a conocernos y a seguir construyendo puentes entre nuestras culturas”.

Escritores y editores celebraron la designación de Buenos Aires como invitada de honor en Guadalajara

Al ser consultada por LA NACION, la ministra reveló que desde el gobierno porteño habían manifestado interés por ser huéspedes de honor en la FIL de Guadalajara. “Solamente teníamos que encontrar el momento y la posibilidad de contar con el apoyo de todo el sistema editorial y literario –respondió–. Entendemos la importancia y la relevancia que tiene tanto para las grandes editoriales como para las independientes poder participar con una ciudad que te apoya y te guía”.

Sobre la inversión que demandará el desembarco porteño en Guadalajara, dijo que será “mixta”, con aportes de la ciudad, el sector editorial e instituciones. “Tenemos muchos meses de trabajo por delante”, concluyó.