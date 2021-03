Marcos López, al desnudo: la intimidad del artista en un documental

Su papá lo llevaba a las fábricas, con la esperanza de que se convirtiera en ingeniero químico y heredara la empresa familiar. “Pero un día Marcos no se bajó del auto y le dijo: ‘Papá, perdoname pero no me traigas más, porque no me interesa’”, cuenta Juana “Chopi” Rodríguez de López en el documental sobre su hijo que se estrenará mañana en el Bafici, con entradas ya agotadas.

El documental registra el backstage de esta fotografía realizada en Mar del Plata Gentileza Marcos López

López se titula el film dirigido por Ulises Rosell, filmado hace un par de años, cuando el célebre creador del Pop Latino atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida: tras la muerte de su padre, enfrentaba la mudanza de su mujer y su hija a México y la suya propia, temporal, desde una amplia casa-taller del siglo XIX en Barracas a un departamento en San Telmo. Y todavía no había llegado el coronavirus.

“La pandemia sumada a algunas cuestiones personales/existenciales/coyunturales me pusieron más dark. Además, debo confesar que aunque me da de comer, me estoy cansando del colorinche poplatino, los patos inflables amarillos y las chancletas fluo compradas en Constitución”, confesó Marcos López en uno de sus habituales posteos en Instagram al promocionar el documental, que se podrá ver online este fin de semana y tendrá su estreno oficial en el cine Gaumont el jueves 25.

“Empezamos a filmar sin guión, sin estrategias, sin plan de rodaje, con la excusa de ir a Santa Fe a visitar a mi madre... Siempre parecía que daba lo mismo filmar una cosa que otra -dice López-. Ulises venía y yo le decía: ‘Tengo que ir al dentista’. ‘Vamos, te acompaño’. Y filmábamos. Creo que la terminamos porque somos vecinos y filmar era una excusa para vernos”.

Así, el director de Bonanza y El etnógrafo fue testigo del momento en que el ganador de un Konex de platino a la trayectoria cargaba a su perra en brazos para llevarla al veterinario, se sometía a un tratamiento de medicina oriental, hablaba con sus hijos, daba clases, compartía una visita guiada con Facundo de Zuviría en el Malba, inauguraba una muestra, producía un libro, tomaba retratos a Fernando Noy o quedaba al borde del llanto al hablar sobre la muerte con su madre.

López en el proceso de producción de la fotografía, según lo muestra el documental

En este tierno repaso de su vida, “Chopi” relata un hecho clave: el de su nacimiento, cuando Marcos sobrevivió a un hermano mellizo que nació mucho más flaco que él y murió dos días después. “Creo que es un factor muy fuerte de mi personalidad”, confiesa a LA NACION el polifacético artista, con obras en importantes museos internacionales como el Reina Sofía y la Fundación Cartier, que dejó su huella en la historia de la fotografía latinoamericana.

“Conocedor de los juegos propios de la representación, retratista por excelencia, Marcos nos abre su intimidad en este proceso neurótico de mudanzas y cambios infinitos”, señala Rosell. Y López contraataca: “Mi experiencia después de muchos años de dedicarme a estas cuestiones -opina- es que el documental no existe. Cuando se prende la cámara (ya sea de fotos o de video) la ‘realidad’ se transforma en teatro. El problema a esta altura, aun cuando estoy solo, lavando los platos, haciendo yoga, o meditación, es que no sé si soy yo -sinceramente yo- o estoy actuando de mí mismo”.

Para agendar:

A partir del jueves 18, cuando se presentará en el Bafici con entradas agotadas, López se podrá ver durante tres días en el sitio vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

se podrá ver durante tres días en el sitio vivamoscultura.buenosaires.gob.ar El estreno oficial del Incaa será el jueves 25 en el cine Gaumont, donde habrá dos funciones diarias (a las 16 y a las 19) hasta el 31 de marzo

