Gabriela Rangel renunció a la dirección artística del Malba

A dos años de su nombramiento, Malba informó esta tarde que Gabriela Rangel renuncia a su cargo como directora artística del museo. Nacida en Caracas y figura internacional especializada en curaduría de arte latinoamericano, Rangel llegó a Malba en septiembre de 2019, tras quince años al frente del área de artes visuales de Americas Society (2004 - 2019), en Nueva York. Desde junio dejará su puesto tras gestionar el museo en el largo periodo de la pandemia.

“Tomo esta decisión en un momento singular e impredecible. He aprendido mucho de esta experiencia que me ha abierto a otros caminos profesionales– dice Rangel en el comunicado difundido hoy por la institución–. Me voy con una inmensa gratitud hacia la Argentina por esta oportunidad”. Por su parte, Teresa Bulgheroni, presidenta de la Fundación Malba, expresó: “Ha sido un enorme placer trabajar con Gabriela Rangel, una profesional comprometida que puso a disposición todo su conocimiento y experiencia internacional aportando una nueva mirada a nuestra escena”.

Rangel continuará trabajando con el equipo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires para concluir colaboraciones que están en marcha. En este momento se expone en las salas del Malba una muestra en la que trabajó como curadora, Terapia, que cruza de forma transversal las relaciones entre psicoanálisis, arte y locura entre los años 30 y hoy, en doscientas obras seleccionadas por ella.

Rangel fue la primera mujer en ocupar el puesto de directora del museo, aunque no la primera en incluir en su agenda la perspectiva de género. Antes, el puesto estuvo ocupado por el español Agustín Pérez Rubio, que inició el camino a los nuevos tiempos. Tuvo a su cargo el desafío de programar el museo presencial y el museo virtual durante la cuarentena, que se consolidó en iniciativas como “La historia como rumor” y “Hable con ella”, y una serie de conferencias y charlas virtuales con destacados referentes. Asimismo, Rangel formó parte del núcleo fundador de la Red Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME), que tuvo un rol importante en la reapertura de los museos.

La pandemia arrasó con muchas jerarquías en el arte, como se pudo ver en 2020 en arteBA, que pasó meses acéfala, en la mayor de sus crisis. Malba iniciará la búsqueda de un nuevo director/a -no se sabe aún si se hará a través de un concurso internacional, como en el último caso-, cuya incorporación será anunciada oportunamente. ¿Será el turno de un argentino o argentina?