María Gainza gana el premio de la Academia Argentina de Letras por “Un puñado de flechas”

En su sesión del jueves pasado, la comisión integrada por los escritores académicos Pablo De Santis, Jorge Fernández Díaz y Esther Cross propuso otorgar el Premio Literario de la AAL, en el género Narrativa (2023-2024), al libro Un puñado de flechas (Anagrama), de María Gainza. La propuesta fue votada con amplia coincidencia por el plenario de la Academia. En ediciones anteriores, el mismo galardón fue otorgado a Héctor Tizón, Griselda Gambaro, Pablo De Santis, Edgardo Cozarinsky y Daniel Guebel, entre otros autores.

En su comunicado, la Academia Argentina de Letras recordó que Un puñado de flechas –el volumen, de quince ensayos, llegó después de El nervio óptico y La luz negra, acaso una trilogía donde arte, literatura y biografía se entraman de manera inseparable e irresistible– “es una colección de historias y perfiles de artistas, detectives y coleccionistas que configuran un cuadro mayor: el del mundo del arte y sus pliegues”.

"Un puñado de flechas" (Anagrama, 40.900), de María Gainza

“María Gainza escribe sobre el deseo y los secretos de esas personas. Lo hace ‘sin esfuerzos visibles’, con el estilo informal y depurado que tanto admira en algunos autores. Su libro también es la prueba de que el ensayo personal, la crónica y la biografía pueden producir el efecto de un cuento en manos de alguien que sabe apuntar al blanco. ¿Cómo transmitir con palabras el pulso de una vida o la emoción que sentimos frente a una obra? ¿Cómo contar la relación entre enfermedad y pintura, imagen visual y palabras, arte y dinero, privacidad y exposición? La narradora sigue las pistas de estas preguntas sin apartarse nunca del asombro, mientras su propio perfil se va dibujando y Un puñado de flechas se convierte en un libro único por su manera de ver las cosas y su gracia al reaccionar frente a los acontecimientos que se cruzan en el camino", consideró la institución en su comunicación.

“La obra de María Gainza tiene algo del impulso del que escribe un diario, pero no un diario del tipo “hice esto, luego hice lo otro”, sino del que cuenta sus hallazgos: historias que surgen del arte, de su propia vida, de la gente que ha conocido. Sus tres libros centrales (El nervio óptico, La luz negra, Un puñado de flechas) son parte de ese registro incesante entre vida y literatura. Los tres tienen algo de melancolía, pero a la vez en sus páginas encontramos alegría; los tres responden al impulso por la miscelánea y el fragmento, pero a la vez consiguen un profundo efecto de unidad”, dijo a LA NACION De Santis.

El premio honorífico, que la AAL otorga desde 1992, alterna las distinciones a obras de narrativa con ensayos, poesía y dramaturgia. María Gainza lo recibirá el próximo jueves 26 de noviembre, a las 18, en un acto en la sede de la academia. Entre otras distinciones, la autora recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se otorga en México, y el Konex en la categoría de Artes visuales.