María Kodama "Bioy tenía unos celos impresionantes de la fama de Borges"

En la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, donde se atesora la biblioteca personal y algunos objetos personales del gran escritor, la viuda del autor, María Kodama, participó de una entrevista con Pablo Sirvén, por LN+, y calificó una acción de Adolfo Bioy Casares, el mejor amigo de Borges, de "traición".

"Lo que él escribió, ¿es realmente lo que Borges le dijo o él tenía unos celos impresionantes sobre la fama de Borges?", se preguntó Kodama durante la entrevista en Hablemos de otra cosa en referencia al libro de diálogos entre el escritor y su amigo, titulado Borges, que se publicó en 2006.

Y agregó: "Si uno es amigo de una persona, desde mi punto de vista japonés, no va a escribir cuando el amigo se va, que es lo que su amigo le dijo. [..] Creo que es una traición porque no hay nada que pruebe que Borges realmente dijo eso y segundo que se publique después de su muerte".

Consultada sobre si hubiese que quemar la obra de todos los escritores salvando solamente una pieza, Kodama eligió Las ruinas circulares . Según recordó Kodama, en palabras de Borges, fue la obra que el escritor realizó "con mayor intensidad". Motivo por el cual su viuda elegiría este título por sobre otros.

Aunque es defensora acérrima de la obra del gran escritor argentino, aclara: "No soy la dueña de Borges". Pero, se jacta de la severidad con que defiende ese patrimonio literario. "Me parece muy bien que me digan samurai", dice.

