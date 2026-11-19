El suspenso llegó a su fin. La merma, “novela de no ficción” de la escritora y periodista María Moreno (Buenos Aires, 1947), resultó ganadora de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba en la que concursaron títulos de autores argentinos publicados en 2025. Los jurados Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls desafiaron las categorías de géneros literarios y la eligieron como la “novela” ganadora entre los títulos finalistas, alguno de los cuales tampoco era una novela. La autora recibirá $ 6.000.000. Es el segundo libro de Random House en ser premiado.

La merma, donde se narra la experiencia de la autora tras sufrir un accidente cerebrovascular en julio de 2021 (cuando aún dirigía el Museo del Libro y de la Lengua) que le paralizó el lado derecho del cuerpo, se impuso ante Hija biográfica, de Romina Paula; Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi; La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón, López López, de Tomás Downey. En épocas de motosierra, la autora atraviesa dificultades económicas para costear su tratamiento.

🏆 La merma, de María Moreno, es la novela ganadora de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba.



El jurado, integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls, eligió la obra publicada por Random House. pic.twitter.com/dJcPZy2H2q — Fundación Medifé (@FundacionMedife) November 19, 2026

El jurado destacó la vitalidad, la alegría y el humor de una novela que produce entusiasmo y podría tomarse como un ejemplo de objeto literario único. En palabras de Guerriero, “La merma es una caja en la que entra toda María Moreno cuya escritura sabe más que ella misma”.

Y agregó: “Es una novela en la que María Moreno expande todos sus talentos. El dominio de una voz absolutamente única, la capacidad de mirar y mirarse con humor lacerante, la inteligencia para unir cosas que en apariencia no tienen ningún vínculo, la autofagia de temas que ya ha tratado antes. Es un libro oscuro y a la vez juguetón, brutal y magistralmente pícaro, estremecedor y vital”.

“La merma tiene una fuerza que rompe todos los moldes: tuvo que inventarse su propia forma, una que pudiera contener esa vitalidad sin borde ni principio de simetría, desbordante de lucidez, humor, acidez y belleza. Trama la debacle de un cuerpo, el de su autora, nuestra María Moreno, con la historia y el estado de la cultura contemporánea con una fluidez que deslumbra. Nunca leí nada parecido. Es genial”, sostuvo Cabezón Cámara.

Para Pauls, se trata de un libro que no tiene ningún límite. “Es hijo del morbo, la avidez, casi el regocijo de volverse experto en una especialidad de la que se es al mismo tiempo víctima y sujeto, conejillo de indias y sabio loco, informante y etnógrafo. Por eso es uno de los libros más salvajemente cómicos que haya escrito María Moreno. Habla de todo sin piedad, con el encarnizamiento de una perra de presa y los latigazos de una prosa que llega siempre antes, a todos lados, pero también habla sin vanidad, como si la ‘magia’ de la literatura fuera esa alquimia capaz de extraer, del peor de los desastres, puro entusiasmo y pura vitalidad”.

El libro premiado se suma al listado que integran El último Falcon sobre la tierra (Baltasara), de Juan Ignacio Pisano; Los llanos (Anagrama), de Federico Falco; Materiales para una pesadilla (Aquilina, luego reeditada por Caja Negra), de Juan Mattio; El ojo de Goliat (Entropía), de Diego Muzzio; Las niñas del naranjel (Random House), de Gabriela Cabezón Cámara, y La ficción del ahorro (Fiordo), de Carmen Cáceres.

Moreno es periodista, narradora y crítica cultural. En 2002 obtuvo la beca Guggenheim, en 2019 el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, en 2023 el Premio Ñ a la trayectoria y en 2024 el Premio Konex de Brillante. Con Black out obtuvo el Premio de la Crítica de la Feria del Libro porteña en 2017. Su obra está siendo traducida al inglés y el portugués.