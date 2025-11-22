Mariana Enriquez y sus extrañas compañías

“Mi mundo pop, las mitologías que me atraviesan, los cuerpos que me fascinan. Una noche con mi mapa de influencias. Nos vemos en Deseo. Función especial de pie”.

La invitación en primera persona de Mariana Enriquez para una nueva edición del show Mis extrañas compañías tuvo un efecto inmediato y cientos de sus lectores agendaron la cita para aprovechar la visita al país de la autora de Nuestra parte de noche, que vive en Nueva Zelanda. Sus fans esperan con ansias el encuentro de este domingo a las 20 en el club Deseo, de Chacarita.

Como ya sucedió en ocasiones anteriores (por ejemplo, cuando “debutó” en el escenario del Teatro Coliseo en marzo de 2023 con No traigan flores, espectáculo de lecturas, música y dibujo con arena en vivo), las entradas disponibles volaron enseguida. Esta vez se trata de un show más íntimo y descontracturado, como adelantó a LA NACION la productora Paula Niccolini.

“Con Mariana hicimos dos espectáculos: No traigan flores y Mis extrañas compañías. En éste último, a través de artistas visuales, un dj y la guía de Lala Toutonian, Mariana iba contando cómo construía sus personajes en cada libro: desde la música que escuchaba en ese momento, los artistas que la inspiraban para componer a cada personaje de los cuentos y las novelas mientras se proyectaban fotos, videos, dibujos -dijo Niccolini-. Esta vez, nos gustó la idea de hacer un híbrido entre ambas propuestas”.

Enriquez contó a LA NACION algunos detalles del show, que tendrá dos ejes temáticos: “Mitologías y obsesiones, en líneas generales, y también habrá lectura de un cuento. Acompañaremos con un dj set de Frantri desde una hora antes del arranque, con música elegida por mí. Tendremos dos músicos invitados: Natasha Doe y Mono Hurtado. Y las proyecciones visuales estarán a cargo de Ale Bustos (el artista que dibuja con arena, que fue parte de No traigan flores)”. La escritora eligió varias obras visuales (que no quiso revelar) para mostrar sus inspiraciones.