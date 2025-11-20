Todo lo que hay que saber sobre la Noche de las Librerías

Este sábado llega una nueva “Noche de...” a Buenos Aires. Desde las 18 y hasta la 1 de la mañana, con la avenida Corrientes entre Callo y 9 de Julio como “sede” central y con ramificaciones en diez barrios porteños, tendrá lugar la Noche de las Librerías.

En la 15ª edición de este encuentro cultural gratuito al aire libre participan más de 70 librerías y habrá seis escenarios temáticos, promociones y descuentos gastronómicos.

Eduardo Sacheri, Esther Cross, Darío Sztajnszrajber, Liliana Heker, Juan Sasturain, Luisa Valenzuela, Florencia Canale, Gloria Casañas y Viviana Rivero son algunos de los escritores invitados para las charlas abiertas y las presentaciones de libros.

A la medianoche, en el escenario ubicado en Corrientes y Libertad, se proyectará la película La odisea de los giles. Protagonizada por Ricardo Darín, está basada en la novela La noche de la usina, de Sacheri.

"La odisea de los Giles"

Con un programa extenso y para todos los gustos y edades, la ciudad volverá a vivir su vigilia literaria más emblemática. Con la avenida Corrientes cortada al tránsito, los escenarios se ubicarán en las esquinas. Habrá actividades, también, en bares notables.

La gran novedad de la edición 2025 radica en su expansión territorial. La propuesta busca que el espíritu librero no se concentre únicamente en el centro, sino que circule por las veredas de Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers.

En Villa Ortúzar, por ejemplo, la librería Naesqui realizará el primer Naesqui Fest. Con dos escenarios, puestos de libros, comida y bebida, tendrá una programación para todas las edades, que incluirá música, poesía, presentaciones de libros, humor y una muestra, con el propósito de “sacar la cultura a la calle”. Desde las 16 hasta la medianoche, en Charlone 1400, esquina 14 de julio. Todo gratis.

En la Noche de las Librerías habrá descuentos y promociones Gentileza

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, busca estimular no solo la venta de libros, sino fortalecer el tejido social que une a escritores, libreros y lectores.

La decisión de ampliar los circuitos barriales responde a una demanda creciente de descentralización cultural. Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, destacó que el objetivo es potenciar la energía literaria única de la ciudad: “Queremos que ese espíritu, cuyo epicentro tradicional es la calle Corrientes, circule por las veredas de toda la Ciudad”.

Corrientes: seis escenarios y una marea de actividades

El corazón del evento seguirá latiendo fuerte en el centro. La avenida Corrientes y la peatonal Lavalle desplegarán seis escenarios temáticos y múltiples espacios de activación cultural. La segmentación por géneros y temáticas busca ordenar la masiva oferta para los asistentes:

Además, habrá un Espacio Infancias y Familias con talleres y construcciones colectivas, y un Espacio Biblio Digital para fomentar el uso de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges y el consumo de audiolibros.

Toda la programación

Escenario El Aleph (Av. Corrientes y Libertad)

-A las 19: Mi primer amor de lector. Leen Esther Cross, Andreína Adelstein y Adriana Fernández. Coordina Gaby Comte.

-A las 20: Como dijo Beatriz Sarlo. ¿Cómo se edita a un pensador? Conversan Patricia Kolesnicov y Luis Novaresio. Modera Olga Viglieca.

-A las 21: Borges, El Aleph y la filosofía. Con Darío Sztajnszrajber. Organiza Fundación Jorge Luis Borges. Presenta Lucas Adur.

Eduardo Sacheri presentará su nueva novela, "Qué quedará de nosotros". Valeria Rotman - LA NACION

-A las 22: Qué quedará de nosotros. Presentación de la última novela de Eduardo Sacheri. Entrevista Patricio Zunini.

-A las 23: Los oficios de la palabra: la figura del escritor como mediador de la realidad. Con Liliana Heker, Juan Sasturain y Luisa Valenzuela. Modera Verónica Abdala. Organiza Fundación El Libro.

-A las 0:00. Cine bajo las estrellas: La odisea de los giles.

Escenario El amor brujo (Av. Corrientes y Uruguay)

-A las 19: Cómo contar una historia de amor bien romántica. Un encuentro de autoras que contarán los secretos de sus creaciones, con Florencia Canale y Patricia Suárez Modera: Belén Marinone.

-A las 20: Alerta romance: la literatura juvenil que explora los límites. Participan Malena Hehn, autora de Un pacto electrizante; Mila Kate, autora de Entre tú y yo; Carolina Sichel, autora de Hasta el próximo miedo; y Milena Walters, autora de Amor en juego. Un debate acerca de los desafíos de escribir historias románticas y los dilemas que exploran las nuevas generaciones. Organiza V&R.

-A las 21: Clásicas y románticas. Cómo el género se adapta a las distintas épocas. Desde Jane Austen a las escritoras argentinas, con Gloria Casañas y Viviana Rivero. Modera Mariana Kozodij.

-A las 22: La romántica: ver y leer género romántico hoy. Recomendaciones, experiencias y mucho más. Conversan Rocío Vázquez, Camilla Mora y Sofia Sol Veronelli.

Florencia Canale Fabián Marelli

Escenario El Entenado (Av. Corrientes y Paraná)

-A las 19: Maradona desde adentro. Presentación de los libros Diego desde adentro, de Fernandon Signorini, y Jamás me voy a olvidar, de Daniel Arucci.

-A las 20: La Magia de la Neurociencia. Presentación de los libros No sos vos, soy yo: Qué nos enseña la ciencia sobre el amor y el desamor, de Fabricio Ballarini, y Tabú, de Andrés Rieznik.

-A las 21: Después de cierta edad. Charla de Charlie López. Moderador: Genaro Press.

-A las 22: Espíritu animal. Entrevista a Magalí Tajes. Modera: Maru Droz.

-A las 23: Gardel Pop. Los clásicos del Morocho. Con Marcelo Ezquiaga, Dina y El príncipe idiota.

Escenario Los pequeños cantos (Av. Corrientes y Montevideo)

-A las 19: Del maestro al alumno. Sebastián Pandolfelli y Natalia Rodríguez Simón conversan sobre la relación entre el alumno y su primer maestro de escritura. Con lecturas y recomendaciones de alumnos de talleres de las Bibliotecas de la Ciudad.

-A las 20: Soy tu fan. Escritoras y escritores de distintos puntos del país se reúnen para compartir sus lecturas favoritas y textos propios. Participan: Male Saito (Buenos Aires), Sofía de la Vega (San Miguel de Tucumán) y Misael Castillo (Reconquista). Modera: Salvaje Federal.

-A las 21:Entrevista a Martín Sivak. El autor de La Llorería conversa sobre su experiencia como escritor con Patricio Zunini.

-A las 22: Espíritu. Lecturas a cargo de Martha Mega, Sasha Quindimil, Samuel Partidas, Carina Carriqueo, Gabriela Elena y un invitado especial. Coordina Gerardo Montoya. Coordina: Centro PEN Argentina.

Escenario Urgente (Av. Corrientes y Talcahuano)

-A las 19: Ansiedad argentina: incertidumbre y salud mental. Desde la psicología y el termómetro social, una conversación sobre el malestar, las pasiones y las contradicciones que definen el ánimo nacional. Con Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz. Modera: Demetrio López.

-A las 20: Mujeres con palabra. Voces con trayectoria que cuentan cómo cambiaron —y cambian— las historias del periodismo argentino. Con Silvia Mercado, Sol Klinkenberg y Blanca López. Modera: Rita Zanola.

-A las 21:Territorio crónica. Cómo se investiga, confirma y narra lo que pasa en la calle: relatos y aprendizajes de quienes cubren casos todos los días. Con Sebastián Domenech, Sergio Farella y Alejo Santander. Modera: Alejandro Alen Vilas.

-A las 22: ¿Desde cuándo se cuenta lo que suena? Archivar, narrar y discutir la historia del rap/trap argentino (y sus bordes rock).Con Martín Biaggini, Juan Marcos Maceiros Peral (Marquitos de Halabalusa) y María Paz Azcarate. Modera: Facundo Lozano.

-A las 23: Periodistas y libros en la Argentina hoy. El vínculo entre la escritura y la coyuntura: cómo narrar la política argentina desde el periodismo y desde el libro. La mirada periodística en tiempos de polarización: qué lugar ocupa la escritura profunda cuando la política cambia todos los días. Conversan Leandro Renou, Noelia Barral Grigera y Jorge Elías. Modera: Alejandro Alen Vilas.

Patio de infancia y familia (Av. Corrientes y Callao)

-De 18 a 23.30: Talleres de esculturas de papel, sombreros, títeres y quitapenas, entre otras propuestas.



