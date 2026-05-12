Amalia Amoedo compró la obra de Matías Duville que representa a la Argentina en Venecia

En el principio fue un rumor: “Breaking News”, comenzaba diciendo el texto anónimo, acompañado por la advertencia de WhatsApp de que había sido “reenviado muchas veces”. “Se vendió la instalación completa de Matías Duville de la Bienal de Venecia –agregaba-. A una colección privada”.

Ama Amoedo con NMatías Duville y su obra en la Bienal de Venecia Gentileza Fundación Ama Amoedo

Tras una catarata de llamados, finalmente LA NACION pudo confirmar que la coleccionista, artista y filántropa Amalia Amoedo adquirió Monitor Yin Yang, la pieza creada con cuarenta toneladas de sal y un dibujo en carbón -el más grande realizado hasta ahora por el artista nacido en Quilmes y criado en mar del Plata-, que representa a la Argentina hasta noviembre en “la madre de las bienales” con curaduría de Josefina Barcia.

Amalia Amoedo con Matías Duville y la obra que representa a la Argentina en la Bienal de Venecia Gentileza Fundación Ama Amoedo

“Admiro profundamente la obra de Matías Duville y la manera en que esta instalación nos coloca, como espectadores, en el centro de una reflexión sobre el tiempo, el paisaje y los recursos naturales”, declaró Amoedo, que celebra este año tres décadas como coleccionista, con un compromiso sostenido con el apoyo a artistas latinoamericanos contemporáneos y con la ampliación de la visibilidad internacional de la producción artística de la región. Esta es la cuarta obra de Duville que suma a su acervo personal, compuesto por más de 800 obras, que ya incluye tres dibujos del artista.

Amalia Amoedo con Matías Duville y la obra que representa a la Argentina en la Bienal de Venecia Gentileza Fundación Ama Amoedo

Duville, en tanto, onpinó que “esta adquisición es un voto de confianza para que la obra pueda continuar su recorrido y pueda ser exhibida en el futuro en otras partes del mundo”. Este proyecto, explicó, expande su práctica hacia un territorio que se puede atravesar: “Reemplacé lápiz y papel con sal y carbón vegetal, y el piso del pabellón se convirtió en la superficie de la obra. Una cartografía abierta que cambia con la presencia del público. Vengo de Argentina, del Sur del mundo, y parto de aquí para imaginar un paisaje universal.”

Amalia Amoedo con Matías Duville y Marta Minujín en el Pabellón Argentino en Venecia Gentileza Fundación Ama Amoedo

El equipo de la Colección Ama Amoedo agregó que “la adquisición de la instalación comprende la documentación completa de su exposición en Venecia, los dibujos preparatorios junto con un monumental dibujo de 3 x 10 m, los audios e instrucciones de montaje de la obra, así como los derechos para reproducirla en el futuro en otros espacios expositivos. Justamente, fue adquirida con el objetivo de impulsar su presentación en museos de todo el mundo”.

Vista de la obra de Duville en el Pabellón de la Argentina en Venecia giacomo bianco

No trascendió el monto que pagó por ella la presidenta de la fundación que lleva su nombre, quien integró el jurado del concurso del Pabellón de Argentina junto a Adriana Rosenberg, Sergio Baur, Andrés Duprat, Tulio de Andreussi Guzmán, Rodrigo Moura y Eugenia Usnelli. Amoedo impulsa a su vez FAARA, un programa de residencias para artistas con sede en Casa Neptuna, en Uruguay, e integra comités de adquisiciones de museos como el Pompidou y el Moderno, además del internacional de arteba, cuya fundación presidió.

Desde que se presentó al público la semana pasada, la instalación fue elegida por la plataforma internacional Artsy como uno de los diez mejores espacios institucionales de países que participan de la 61° edición de la bienal y llamó la atención de curadores y directores de museos de todo el mundo –entre los cuales se contaron Hans Ulrich Obrist, Glen Lowry, Adriano Pedrosa, Cecilia Alemani y Manuel Segade- como puede comprobarse desde la cuenta de Instagram oficial @monitoryinyang.

La propia Amoedo publicó días atrás varias fotos de su visita al pabellón argentino en su cuenta @amaliaamoedo, con casi 34.000 seguidores. Explicó allí además que “Monitor Yin Yang transforma el pabellón argentino en un paisaje transitable de sal y carbón, pensado para mutar con el paso del público y las condiciones ambientales. La instalación incorpora además una composición sonora generada en tiempo real. A quienes estén en Venecia estos meses, les recomiendo muchísimo visitarla”.

Amoedo en la edición anterior de la bienal con la Chola Poblete, artista que recibió entonces una distinción y que también integra su colección

Heredera de la pasión de su abuela, Amalita Fortabat, hace dos años Amoedo fue reconocida por arteba con el Premio al Coleccionismo y declarada personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura porteña. También viajó a la edición anterior de la bienal de Venecia, curada por Pedrosa, para la cual prestó una pintura de Elda Cerrato.

Amalia Amoedo con "Maternidad" (1971), la obra de Elda Cerrato que prestó para la edición anterior de la bienal Gentileza Fundación Ama Amoedo

“Este es un paso muy firme de reconocimiento internacional”, dijo entonces a LA NACION, orgullosa de que la escena local estuviera tan bien representada. Varios de quienes participaron entonces –como La Chola Poblete, distinguida con una mención- integran su colección, que incluye a grandes referentes como Guillermo Kuitca, Marta Minujín, Edgardo Giménez, Delia Cancela, Marcia Schvartz, Eduardo Basualdo, Fernanda Laguna y Santiago García Sáenz.

En la edición actual de la bienal, Ama Amoedo participó en The Hope Forum. Organizado por ART 2030, reunió líderes de arte y ciencia, entre ellos artistas, filántropos y profesionales de la cultura como Ulrich Obrist.