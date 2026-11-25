Pobre Homo sapiens. Durante 300.000 años, vivió una existencia ruda en la que no faltaron penurias ni emociones: atravesó una brutal Era de Hielo, fue testigo de profundas transformaciones del paisaje, talló armas para cazar animales y enemigos y desentrañó los secretos de la agricultura. Al principio, su vida no estaba regida en años ni almanaques: era una carrera de obstáculos que se medía por ciclos lunares o cambios de estación, un continuum de desafíos que arrancaba en el momento mismo de nacimiento y terminaba con la muerte que, natural o provocada, llegaba mucho antes que en nuestros días.

Sociedades y economías cada vez más complejas le exigieron eventualmente métodos más rigurosos para medir el paso del tiempo. Hace 4600 años surgió el calendario solar egipcio, que dividía el año en 365 días. Sobre esa base, Julio César impulsó en el 45 a.C. la reforma que dio origen al calendario juliano, aplicado en todo el imperio romano. En 1582, el papa Gregorio XIII promovió una nueva reforma para corregir algunos desajustes acumulados y dio origen al calendario bautizado en su honor: el gregoriano, que incorporó una nueva regla para los años bisiestos y que se utiliza en buena parte del mundo hasta el presente.

Mucho antes de que la psicología moderna estudiara los efectos de un cierre de ciclo, los cronistas medievales ya habían registrado estados anímicos que hoy resultan familiares. Durante la edad media, se documentó uno entre los monjes católicos: la “acedia”, una mezcla de apatía, desgano y amargura que parecía envenenar el alma de los religiosos. Aunque no estaba necesariamente ligada a una estación en particular, la llegada del invierno y de los días más cortos -que en el hemisferio norte coincidían con el final de año- parecía ofrecer un escenario propicio para que sus síntomas se manifestaran. Con el tiempo, se comprobó que este estado de ánimo no se confinaba a los monasterios ni a los meses más fríos.

Ahora que el calendario marca la inminente llegada de diciembre, hay un consenso generalizado de que el fin de año puede ser un período difícil para muchos. La expectativa de alegría vinculada a los festejos de Navidad y Año Nuevo choca en numerosas ocasiones con la melancolía, la nostalgia y la ansiedad. A los niveles de estrés y cansancio que la gente arrastra se suman los duelos por aquellos que ya no están con nosotros, las decepciones por los objetivos no alcanzados y la incertidumbre por lo que viene. “No logré nada”, “a todos les va mejor que a mí”, “debí hacer las cosas de otro modo” son algunas de las recriminaciones que muchas personas se hacen a sí mismas durante este período.

Los especialistas suelen insistir en algunas medidas sencillas: reconocer cuándo hace falta pedir ayuda, cuidar el sueño, sostener las rutinas de ejercicio, evitar las comparaciones con los demás y poner el foco también en los logros acumulados a lo largo del año.

Más allá de esas recomendaciones profesionales, lo más importante es saberlo, tener la certeza férrea de que es posible. Podemos sobreponernos a la ansiedad que nos produce el scrolling infinito y las Stories perfectamente coreografiadas de las redes sociales. Podemos conseguir un empleo mejor en 2027 y enamorarnos de nuevo. Podemos sobrevivir a las peleas familiares frente a la mesa dulce. Podemos incluso estar tristes cada tanto, porque eso también es un derecho.

Nunca olvidemos que somos los descendientes de aquellos Homo sapiens que vencieron a los tigres dientes de sable, dominaron el fuego e inventaron la rueda. Si ellos pudieron vencer tantas dificultades, nosotros podemos sobrevivir a diciembre. Márquenlo en sus calendarios.