A más de setenta años de la creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA), un sector de la sociedad argentina debate el cierre de la institución fundada en 1958 por iniciativa de la escritora y mecenas Victoria Ocampo, con el objetivo de impulsar y apoyar el trabajo de los artistas de diferentes disciplinas. La propuesta figura en los últimos artículos de la “ley ómnibus” enviada al Congreso por el Gobierno nacional.

Ayer, en su cuenta de Instagram, la reconocida artista Marta Minujín hizo una acalorada defensa del FNA. “Quiero subrayar que me parece terrible que quieran cerrar el Fondo [Nacional] de las Artes. ¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese obtenido esos préstamos que me permitieron ir a París y mirar todos esos grandes museos y aprender mirando? Es tremendo que lo cierren, es serruchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura”, dijo ante una gran y colorida obra en proceso. Artistas y gestores culturales como Alexis Minkiewicz, Amalia Amoedo, Diego Jara, Maximiliano Romero Almenar y Andrés Felipe Durán expresaron su apoyo con comentarios y likes.

Marta Minujín dijo “quién hubiera sido yo en mis comienzos sin los préstamos del Fondo Nacional de las Artes” y un libertario contesta “lo devolvió?” hermano es MARTA MINUJÍN un poquito de respeto te pido andá a pisar un museo en plan turismo aventura — fran (@franucke) December 29, 2023

Detrás de Minujín en el video -que se convirtió en tendencia en redes sociales- se ve a su asistente con una máscara sonriente del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. “Acá estoy trabajando, porque los artistas vamos directo al alma, vendamos o no vendamos”, se presentó la artista.

Estás en una isla arrasada.

Se incendia.

Angustia.

De un lado tenés un grupo de 7 chicos que de cada 10 no comen.

Del otro lado tenés a los artistas y a Marta Minujín pidiendo una ciruela flotando en perfume en un sombrero de hombre.

Podés salvar a un solo grupo.

¿A quién salvás? — Diego Recalde (@DiegoJRecalde) December 29, 2023

Minujín viajó becada por el FNA a comienzos de la década de 1960, como ella misma cuenta en Tres inviernos en París: Diarios íntimos (1961-1964). La publicación de la artista en Instagram se transformó en una especie de happening virtual de protesta que ocasionó el debate en redes sociales, a favor y en contra del reclamo. Los críticos expresaron su desacuerdo, recordándole a la creadora de El Partenón de los libros prohibidos el escalofriante índice de pobreza en el país. Muchos otros celebraron sus argumentos.

Este jueves en un encuentro con representantes de la comunidad judía en la sede de la DAIA, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, dijo que no sabía qué iba a pasar con el organismo. “Estamos viendo qué va a pasar. Todo esto tiene que ir al Congreso y ver qué deciden los legisladores”, comentó.

No al cierre del Fondo Nacional de las Artes - ¡Firmá la petición! https://t.co/Ku7KHVIHRT vía @ChangeorgAR — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) December 29, 2023

“Es una institución que ayuda a muchísimos artistas, como ayudó a Delia Cancela cuando se incendió un depósito con sus obras, o cuando uno tiene un accidente o algo -dice Minujín a LA NACION-. Muchos artistas recibimos el premio a la trayectoria del FNA, que otorga una pensión. Todas esas cosas reconocen a los artistas que no trabajan para vender, y si venden es una casualidad, sino que les dan a los demás el alma”. Este año, obras de Minujín conquistaron Nueva York, donde su exposición en el Museo Judío de esa ciudad fue elegida como una de las cincuenta mejores de 2023.

La "Escultura de los sueños", de Marta Minujín, llegó en el otoño a Times Square Gentileza Michael Hull/Times Square Arts

Anteayer, el artista y director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa Julio Suaya lanzó una petición en la plataforma Change.org para que cierre el FNA. “El Fondo Nacional de las Artes ha sido una fuente vital para los artistas locales, proporcionando más de 1000 becas en los últimos cinco años (fuente: Informe Anual del FNA). El impacto cultural y social que estos proyectos han tenido es incalculable”, se lee en la petición, que ya firmaron cerca de quince mil personas.